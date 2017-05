De nouveaux compagnons des arts pour le Québec

Photo: Frank Gunn La Presse canadienne

Le Québec comptera bientôt 18 nouveaux ambassadeurs culturels parmi lesquels on comptera Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Denise Filiatrault, Charles Richard-Hamelin et Michel Rabagliati. Ceux-ci seront décorés de l’Ordre des arts et des lettres du Québec aux côtés de Jacques Brault, Win Butler et Régine Chassagne d’Arcade Fire, Michel Dallaire, René Derouin, Roger Frappier, Phoebe Greenberg, Pierre Lassonde, Kent Nagano, Lorraine Pintal, Florent Vollant, Vincent Warren et Kim Yaroshevskaya. Le titre de compagnon des arts et des lettres du Québec leur sera officiellement remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) le 29 mai, au Centre Phi, à Montréal.