À l’écoute des mutations diverses au Festival du Jamais Lu

L’an dernier, Marilou Craft lançait, dans les pages du quotidien La Presse, un cri du coeur où elle démontrait, chiffres à l’appui, que le milieu du théâtre ne soutenait pas la diversité culturelle. Ce cri, Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, l’a bien entendu. Et afin que la réflexion se poursuive sur le sujet, elle a alors invité Marilou Craft à codiriger la 16e édition du festival.

« Après les 15 ans du festival, Marcelle était en pleine remise en question et se demandait quelle serait la suite. En tant que personne racisée, j’étais aussi dans un gros questionnement. Il y a un énorme poids sur les épaules des personnes racisées. Quand l’une d’elles prend la parole, on l’accuse de se ghettoïser. Si ces personnes-là n’en parlent pas, personne d’autre ne le fera, même si cela concerne tout le monde », affirme Marilou Craft.

De leurs remises en question et questionnements leur est venu le désir d’écouter le bruit des mutations de notre société : « Le but, ce n’est pas d’essayer de donner un sens à cette édition-là ou d’emmener les gens à voir les choses d’une certaine façon, mais de voir ce qui arrive quand on arrête d’imposer les choses et d’écouter les choses qui émergent », explique la codirectrice invitée.

Espaces d’expression

Sensibles aux divers débats identitaires, Marcelle Dubois et Marilou Craft ont voulu célébrer la diversité culturelle et artistique en invitant des artistes de différentes disciplines des quatre coins du monde. Ainsi, le Franco-Togolais Gustave Akakpo, les Suissesses Odile Cornuz et Antoinette Rychner, de même que la Franco-Croate Sonia Ristic retrouveront les dramaturges québécois Olivier Kemeid et David Paquet afin de participer au Jukebox littéraire de la soirée de clôture.

Pour la soirée d’ouverture, Marilou Craft a convié la metteure en scène Édith Patenaude et l’auteure-compositrice-interprète Elena Stoodley à réfléchir sur la norme. Dans ce salon de thé intitulé « Safe Space : Édith tient salon », on retrouvera notamment la chanteuse Ellise Barbara, le documentariste Will Prosper et la professeure Sarah-Myriam Brûlé-Martin, qui offriront respectivement leur point de vue sur l’empowerment au féminin, sur l’appropriation culturelle et sur l’armée.

« Je me suis rendu compte en parlant de norme avec Marilou et Elena que même si je considère que je n’ai pas de problème, ce n’est pas vrai. Il y a des réalités où c’est faux. Dans le monde du théâtre, comme dans beaucoup d’univers, on parle en vase clos. Et j’en suis arrivée à un certain écoeurement. J’ai donc eu envie d’entendre des gens qui viennent d’un milieu différent, qui réfléchissent dans un axe différent, qui ont un vocabulaire différent, qui vont me confronter à mes idées, les emmener plus loin et m’oxygéner », explique la metteure en scène, qui veillera à ce que le tout se déroule dans le respect.

« Les plus grandes occasions dans nos vies sont rarement amenées par des gens de notre entourage. Quand on fait connaissance avec quelqu’un, on est en “mode séduction”, on veut lui faire connaître ce qu’on est. Quand on est toujours avec les mêmes personnes, on finit par atteindre un plateau. À mes yeux, demeurer dans la norme, c’est arrêter d’évoluer. J’aime parler à des gens qui n’ont pas la même opinion que moi. C’est souvent là que je renforce mon opinion ou que je réalise que j’ai des failles dans mon opinion et que j’ai l’occasion de voir les choses autrement », croit Elena Stoodley, qui s’exprimera sur la défense de la langue française.

Bonne fête, Montréal

La métropole soufflant 375 bougies, le Festival du Jamais Lu présentera lors de ses 6@7 les sept carnets touristiques du projet Jusqu’où te mènera Montréal ?, lesquels seront repris sous forme de spectacle mis en scène par Martin Faucher au FTA.

« Le but de ces carnets-là, c’était d’amener des personnes dans des zones qu’elles connaissent très peu afin de ne pas nous parler du Montréal qu’on connaît. Par exemple, l’auteure anglophone Alexis Diamond découvre Hochelaga-Maisonneuve. Comme pour le reste de la programmation, on voulait créer l’occasion d’entendre de nouvelles voix dans de nouveaux contextes », conclut Marilou Craft.

Huit inédits de la relève Fidèle à sa mission de faire entendre les voix théâtrales de demain, le Festival du Jamais Lu présente huit lectures théâtrales, dont l’une a connu un grand succès en décembre au 2e Festival du Jamais Lu Paris, soit L’ennemi intérieur, où Marilyn Mattei traite des dérapages qu’engendre le terrorisme. Dans Pisser debout sans lever la jupe, Olivier Arteau propose une partition à sept voix sur les petits malaises. Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy explorent deux visages de l’Amérique dans Néon boréal. S’inspirant de La médiocratie d’Alain Deneault, Gabrielle Lessard signe Au sort,où une femme s’effondre avant de présenter à sa boîte une idée révolutionnaire. Les couloirs des possibles d’Anne Sophie Rouleau et Marie-Ève Fortier nous font découvrir le quotidien de sept résidents d’un CHSLD. Dans Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais, Maxime Brillon relate une histoire d’amitié dans un futur post-YouTube. Avec Identités, Séverine Fontaine permet à douze voix de se libérer des peurs et souffrances ancestrales. Enfin, Pascale Renaud-Hébert brosse dans Subway le portrait d’une famille bouleversée par la disparition, puis par le retour du plus jeune du clan.