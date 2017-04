Le CRTC enjoint à Sirius XM de redonner à l’industrie musicale

Le diffuseur de radio satellite Sirius XM Canada a reçu mercredi l’appui du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour sa transition d’entreprise cotée en Bourse à compagnie privée. Au passage, l’organisme fédéral a exigé de Sirius qu’il investisse près de 29 millions de dollars sur sept ans dans des fonds d’appui « à la promotion du talent musical canadien ».

« Chaque fois qu’il y a une transaction où il y a un changement de propriété, la compagnie doit payer pour les avantages tangibles », a expliqué au Devoir Patricia Valladao, porte-parole du CRTC.

Dans sa demande, la société de gestion qui chapeaute Sirius XM Canada avait argumenté que la transaction était une simple réorganisation intrasociété. Mais le CRTC y a plutôt vu « des modifications importantes dans la structure » et dans l’actionnariat de l’entreprise, a expliqué Mme Valladao.

Pour calculer le montant que Sirius XM devra réinvestir, le CRTC a retenu 6 % de la valeur globale de la transaction estimée à 479 millions, pour un total de 28,7 millions. De cette somme, près de 5 millions devront être versés au Fonds de participation à la radiodiffusion, et le reste sera investi en parts égales entre des fonds subventionnaires de langues anglaise et française. Le CRTC en fait la liste : le Radio Starmaker Fund et son équivalent, le Fonds Radiostar, les programmes de FACTOR et de MUSICACTION, ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.

« En ce qui a trait au talent musical, il est clair que le Canada a de quoi être fier, et il faut continuer de soutenir et d’encourager collectivement les artistes canadiens dans l’industrie de la musique, un domaine en perpétuelle mutation et très concurrentiel », a expliqué par voie de communiqué le p.-d.g. du CRTC Jean-Pierre Blais.

Sirius XM, qui compte environ 2,7 millions d’abonnés au pays, commandite déjà plusieurs événements musicaux au Québec, dont le Coup de coeur francophone et les Francouvertes. Dans un communiqué, l’entreprise s’est réjouie du feu vert du CRTC, sans commenter ses demandes financières.

La Société Radio-Canada, qui est présentement un des trois actionnaires canadiens principaux de Sirius XM, se départira de ses parts à la suite de la transaction.