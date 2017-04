Le Rapsat-Lelièvre à Klô Pelgag

Son riche album L’étoile thoracique a valu à Klô Pelgag le prix Rapsat-Lelièvre 2017, qui vise à encourager le rayonnement de la langue française. Les membres du jury international ont dit avoir été charmés par l’univers poétique de l’auteure-compositrice-interprète gaspésienne qui met en valeur la vivacité de la langue française. Ils ont souligné avoir été séduits par « le caractère orchestral de sa musique et sa présence scénique aux allures théâtrales », notant au passage que « sa musique et ses textes éclatés et recherchés, parfois drôles ou même singuliers, empreints de liberté et de vivacité, rejoignent un vaste public ». L’annonce a été faite lundi par le ministre de la Culture, Luc Fortin, et la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre. Le prix sera remis à Klô Pelgag à l’occasion des Francofolies de Spa, en Belgique, où elle se produira le 20 juillet.