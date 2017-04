Julie Snyder revient à Radio-Canada… par la radio

Le retour de l’animatrice vedette Julie Snyder dans le giron de Radio-Canada se fera cet été, mais sur les ondes de la Première Chaîne, où elle mènera une émission dominicale enregistrée aux îles de la Madeleine.

C’est donc un retour dans la grande tour pour Snyder, 25 ans après le début de L’enfer c’est nous autres. Mais malgré ses 30 ans de métier, c’est la première fois que la productrice sera à la barre d’une émission de radio.

« C’est un rêve que je chérissais depuis plusieurs années, a-t-elle dit lors de l’annonce de l’émission qui portera le titre de 5 à 7 aux Îles avec… Julie. J’avais souvent eu de belles offres intéressantes faites par des gens inspirants, mais mes projets et mes conditions de vie de maman ne correspondaient pas tout à fait. Maintenant, c’est des conditions vraiment gagnantes, je peux me jeter à l’eau, et c’est le cas de le dire parce qu’on va être sur un banc de sable et de sel au milieu de l’Atlantique. »

Julie Snyder, qui va chaque année aux îles de la Madeleine depuis 2009 et qui y possède même un terrain et un petit phare, dit espérer pouvoir partager sa passion de ce coin de Québec. « J’ai envie de faire un 5 à 7 festif avec tout un équipage », a résumé l’animatrice avec une de ses nombreuses métaphores maritimes.

Les matelots

Le choix des chroniqueurs de 5 à 7 aux Îles avec… Julie n’est pas complètement arrêté — on raconte que moins de gens étaient mêlés à l’aventure en amont, plus petit était le risque de fuite du retour de la dame à Radio-Canada. Mais on sait déjà que Snyder sera épaulée par son réalisateur et chroniqueur Stéphane Leclair.

Julie Snyder sait bien qu’elle n’a pas d’expérience en radio — exception faite de quelques chroniques ici et là au fil des années —, et la présence de Leclair la rassure. « Moi je me jette à l’eau, mais avec une grosse ceinture, des bouées, des flotteurs, des bonbonnes. »

Parlant d’eau, l’émission qui débutera le 2 juillet et qui sera enregistrée au bar Les Pas perdus aura comme chroniqueur régulier l’explorateur et plongeur Mario Cyr. Ce dernier donnera chaque semaine des nouvelles d’une expédition qu’il mènera à ce moment-là en Arctique.

Snyder sera aussi entourée de la comédienne et humoriste Valérie Blais et d’Olivier Niquet, de La soirée est encore jeune.

« Quand on m’a dit : “Aimerais-tu faire une émission avec Julie Snyder sur une île ?”, je pensais que c’était Occupation double. Mais je suis quand même content du dénouement », a rigolé Niquet, qui compte bien exploiter son passé d’urbaniste lors de ses chroniques chez les Madelinots.

Et quel est le fil rouge de cette émission qui comptera une performance musicale chaque dimanche ? « Je ne veux pas rivaliser avec La soirée est encore jeune au niveau de l’humour, dit Julie Snyder, je veux que ce soit un talk-show radio […], mais avec un côté informatif. »

Une transition ?

Julie Snyder avait justement fait couler beaucoup d’encre lors d’un récent passage à l’émission de la bande à Jean-Philippe Wauthier, pendant laquelle elle était arrivée avec son perroquet Flicka, qui avait volé le spectacle.

« Je regardais ce qui se passait à la radio de Radio-Canada, et oh boy, il y avait un nouveau souffle, a expliqué Julie Snyder. Tu sens qu’il y a une effervescence. Ç’a joué dans l’envie que j’avais d’échanger avec la vision » d’ICI Première.

Et est-ce que la radio est une étape transitoire vers un retour au petit écran sur les ondes de la société d’État ? Snyder a un peu tourné autour du pot jeudi.

« Je vois [la radio] comme un bon contexte pour moi, ça me donne du temps pour mes autres projets et ma vie de maman, qui détermine mes décisions. Mais je ne peux pas m’engager à l’année. »

Snyder est d’ailleurs encore sur les ondes de TVA jusqu’au 21 mai, même si elle sait depuis décembre qu’elle n’y est plus la bienvenue. « On ne peut pas passer d’une antenne télévisuelle à une autre comme on irait au dépanneur s’acheter de la gomme. Les grilles horaires sont complètes pour les 18 prochains mois, voire les deux prochaines années. »

Un peu pour les yeux

L’émission 5 à 7 aux Îles avec… Julie donnera beaucoup à entendre et aussi un peu à voir — tant qu’à être dans un paysage enchanteur. Par exemple, une section plus introspective sera enregistrée dans un phare et aussi disponible en vidéo, et des segments de l’émission seront aussi diffusés sur Facebook Live. Quant au travail du chroniqueur Mario Cyr, il se retrouvera sur un site Web où seront publiés 365 photos ainsi que le carnet de voyage du plongeur émérite.