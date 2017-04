Le gala des prix Juno de retour à CBC

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Toronto — La prochaine remise des prix Juno, qui récompensent l’industrie de la musique canadienne, sera diffusée à CBC, après 16 ans sur les ondes de CTV. Les organisateurs affirment avoir conclu une entente de six ans avec le diffuseur public, mettant ainsi fin à un long partenariat entre l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (ACASE) et Bell Media. La radio de la CBC avait diffusé la première remise des prix Juno en 1973, avant de se déplacer à la télévision en 1975. Le président de l’ACASE, Alain Reid, affirme qu’un retour à CBC permettra une programmation plus détaillée s’échelonnant sur toute l’année. Les prochains prix Juno seront remis le 25 mars 2018 en direct de l’aréna Rogers de Vancouver.