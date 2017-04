Du sang neuf chez Duceppe

Grosse surprise chez Duceppe : pour remplacer Michel Dumont, directeur artistique depuis 1991, le comité de sélection a misé sur un jeune binôme. Fondateurs et codirecteurs artistiques de LAB87, David Laurin et Jean-Simon Traversy reprendront le flambeau l’automne prochain. Michel Dumont accompagnera toutefois la saison 2017-2018, qu’il a concoctée dans l’esprit de la mission de la compagnie Duceppe, celle « de toucher un plus large public possible ».

« Ça prenait deux hommes pour me remplacer », lance Michel Dumont, sourire aux lèvres, avant de quitter la pièce et de faire entrer le tandem. Et pourquoi pas une femme ? Selon Louise Duceppe, directrice générale de la compagnie, tout s’est joué en entrevue. « C’est leur vision, leur dynamisme, leur compréhension de la direction artistique, leur volonté de recentrer sur la création et le répertoire anglo-saxon. On n’a pas eu des tonnes de candidatures. Quand on regarde ce poste, on voit que c’est un moyen contrat. Des bruits couraient que tout était déjà décidé, mais on a fait ça de façon rigoureuse et on s’est gardé une ouverture pour être surpris. »

« On sait qu’on est deux gars, et deux Blancs en plus ! dit Jean-Simon Traversy. On ne mettra pas de dates, mais on veut que Duceppe devienne une scène qui représente l’équité hommes-femmes dans le choix des auteurs. C’est vraiment important pour nous. Dans notre compagnie, la moitié de nos auteurs étaient des femmes, surtout des Britanniques. »

À deux, c’est mieux

« Ça prenait deux hommes pour remplacer Michel… C’est ce que Michel nous répète », confirme le tandem de LAB87, qui coproduira avec le Trident la première pièce de la saison, Quand la pluie s’arrêtera, d’Andrew Bovell, dans une traduction et une mise en scène de Frédéric Blanchette. Associés à La Licorne, Traversy et Laurin, qui signaient en 2015 la traduction d’Ils étaient tous mes fils d’Arthur Miller chez Duceppe, sentaient qu’il était temps de faire de nouvelles expériences. Ils ont donc suivi la suggestion de Blanchette et ont présenté la pièce à Louise Duceppe au moment de chercher un partenaire montréalais l’automne dernier, sans se douter du poste qui allait être affiché quelques mois plus tard.

« On travaille ensemble depuis 2009, on a développé une manière de communiquer, de se relancer. On se contamine beaucoup à deux. On se voyait mal se séparer au début de la jeune trentaine, on a vraiment envie de faire ça ensemble », explique Jean-Simon Traversy. « On a développé une façon de travailler ensemble super-efficace. On a chacun nos qualités. C’était évident qu’on allait poser ensemble notre candidature, on n’a pas considéré l’idée de le faire séparément », poursuit David Laurin.

L’ADN Duceppe

Avec leur connaissance des théâtres américain, britannique et australien, David Laurin et Jean-Simon Traversy apparaissent donc comme les successeurs naturels de Michel Dumont, qui avait lui-même succédé à Jean Duceppe. « La parenté existe, assure Louise Duceppe. C’est du théâtre grand public avec de l’émotion et du social. »

« Les mandats sont extrêmement similaires, c’est la démocratisation du théâtre par des pièces accessibles, actuelles et fortes. On se faisait souvent dire qu’on était comme les petits-fils non subventionnés de Jean Duceppe », se souvient David Laurin, qui promet que le comité de lecture demeurera aussi important qu’il l’était pour Michel Dumont.

Conscients qu’ils devront respecter la tradition et le public fidèle, Laurin et Traversy se donnent aussi pour mandat de conquérir un nouveau public, plus jeune et plus varié. « On sait que notre génération ne va plus au théâtre, il va donc falloir qu’on crée un événement unique pour chaque pièce afin qu’on donne envie d’y aller », conclut Jean-Simon Traversy.