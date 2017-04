L’Amazonie comme si vous y étiez

Dans l’imaginaire amazonien, les animaux pensent et parlent, et tentent de déjouer les stratégies des humains. Dans la culture jivaro, femmes et hommes chantent pour se témoigner leur amour. Chez les Taurepan, on chante même lorsqu’on va à la pêche, pour séduire les poissons.

Dans le cadre de l’exposition Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt, qui prend l’affiche ce jeudi au musée Pointe-à-Callière, des contes sonores, qui recréent les sons plutôt que le texte de l’histoire, ont été enregistrés pour ajouter à l’effet d’immersion du visiteur.

Photo: MEG, J.Watts

En circulant parmi les coiffes de plumes, les instruments de musique, les masques et les articles du chamane, on peut donc s’imaginer participer à une chasse au pécari (petit cochon sauvage), à un festin ou à un rituel de passage.

L’exposition, qui se déploie sur deux étages, nous arrive du Musée d’ethnographie de Genève. Les Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles y ont pour leur part ajouté quelques pièces, et non des moindres : une authentique tête humaine réduite, ainsi que des masques ayant servi à des cérémonies d’exorcisme d’esprits maléfiques.

Foisonnante et riche, l’exposition propose un voyage dans ces terres touffues de la forêt amazonienne, peuplée de cultures diverses et fragiles, où les chants d’oiseaux côtoient parfois, malheureusement, le fracas des tronçonneuses des Blancs.

Photo: NH Photographes

En fait, contredisant le mythe de la virginité de la région, un cinquième de la forêt a déjà été détruit, et les peuples de l’Amazonie subissent depuis déjà cinq siècles l’invasion des Européens. Les quelque 500 objets présentés dans l’exposition proviennent pour leur part de voyageurs occasionnels, dont de nombreux Suisses, qui ont ensuite apporté ces pièces en Europe. Aucune pièce ne fait l’objet d’une demande de rapatriement des peuples autochtones de l’Amazonie, explique le commissaire de l’exposition du MEG, Boris Wastiau. C’est qu’aucun des artéfacts présentés ne provient en effet d’un endroit névralgique, par exemple d’un site funéraire.

Reste qu’on y présente bien une « flûte sacrée et secrète », objet rituel qui ne peut pas être vu par des femmes « non initiées ». « Elles peuvent l’entendre, mais pas le voir », explique Boris Wastiau. Le musée Pointe-à-Callière l’a présentée dans une boîte de verre, qui laisse entrevoir l’objet.

Un espace est également consacré aux plantes médicinales et aux substances hallucinogènes utilisées par les chamanes pour communiquer avec les « autres mondes ». Ce sont d’ailleurs les Amazoniens qui ont inventé le cultivar du tabac. Celui qu’ils fument est cependant autrement plus fort et puissant que le tabac de Virginie consommé aujourd’hui partout dans le monde. Les chamanes faisaient aussi couramment usage du yopo et de l’ayahuasca, explique Brigitte Lacroix, chargée de projet pour l’exposition.

En fait, les substances qu’ils utilisaient étaient tellement puissantes que, des siècles après avoir été cueillies, elles n’ont rien perdu de leur pouvoir hallucinogène, raconte Boris Wastiau.

Photo: NH Photographes

À l’étage, on peut se familiariser avec 15 ethnies qui peuplent le bassin de l’Amazonie, lequel s’étend sur plusieurs pays, le Brésil, le Venezuela, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Suriname, le Guyana et la Guyane française. L’exposition se poursuivra jusqu’au 22 octobre.