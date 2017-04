Guy Amyot quitte le Conseil de presse du Québec pour le cabinet de Jean-François Lisée

Le secrétaire général du Conseil de presse du Québec (CPQ), Guy Amyot, quitte ses fonctions pour devenir directeur adjoint du cabinet du chef de l’opposition péquiste, Jean-François Lisée. M. Amyot a été secrétaire général du Conseil de presse durant huit ans. Il ira notamment rejoindre sa soeur, France Amyot, qui est directrice du cabinet de M. Lisée. Cette relation est d’ailleurs au coeur d’une controverse qui a marqué le passage de M. Amyot au CPQ. En février 2015, le tribunal d’honneur des médias avait blâmé la Société Radio-Canada (SRC) et son journaliste Alain Gravel pour un reportage diffusé avant l’élection de 2014, reportage qui faisait état d’un possible financement illégal du PQ mettant en cause le mari de Pauline Marois, Claude Blanchet. La SRC avait aussitôt interjeté appel de ce blâme, invoquant le fait que M. Amyot se trouvait « en situation d’apparence de conflit d’intérêts » parce que sa soeur était, au moment de la plainte, directrice de cabinet du chef péquiste par intérim. Un an plus tard, la commission d’appel du CPQ donnait raison à la SRC.