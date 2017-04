Émouvantes funérailles pour Janine Sutto

Un torrent d’applaudissements a retenti alors que le cercueil de la comédienne Janine Sutto s’est ébranlé vers la sortie de l’église Saint-Germain d’Outremont, lundi après-midi, au terme de la cérémonie funéraire qui lui rendait hommage.

On applaudissait la comédienne aux 75 ans de carrière, dont le jeu a marqué les publics de plusieurs générations, on applaudissait la « camarade », qui, à plus de 90 ans, était encore de toutes les premières de théâtre en ville, on applaudissait aussi la mère et la grand-mère, la nonna, comme l’appelaient ses petits-enfants, qui faisait ainsi son dernier salut sans espoir de rappel.

« Janine Sutto était un peu notre mère à tous », a fait valoir le dramaturge René Richard Cyr, qui a donné à Janine Sutto son dernier rôle au théâtre, dans une reprise chantée des Belles-soeurs, de Michel Tremblay, qui a mené la production en France.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui assistait à la cérémonie, se souvenait d’ailleurs, comme le maire de Montréal Denis Coderre, de la dame Pénélope qui donnait la réplique au major Plum-Pouding, dans l’émission pour enfants du même nom qui était diffusée à l’antenne de Radio-Canada en 1973.

Un lieu en son nom

Prenant la parole à la suite de Philippe Couillard dans l’église, Denis Coderre a dit avoir la ferme intention de mettre la Commission de toponymie à l’oeuvre pour « voir son nom souvent dans la métropole ».

Ce souhait a trouvé écho dans le témoignage de la comédienne Louise Latraverse, amie de longue date de la défunte, qui a émis le voeu qu’un théâtre du Québec prenne le nom de Janine Sutto.

Décrire Janine, c’est aussi difficile que d’expliquer le mystère du théâtre Louise Latraverse

Le gendre de Mme Sutto, le journaliste Jean-François Lépine, qui est le conjoint de Mireille Deyglun, la fille de Janine Sutto, et leurs deux enfants, Sophie et Philippe, ont livré un témoignage émouvant à l’assemblée. Mireille Deyglun a choisi de garder le silence. En 2016, Jean-François Lépine a signé une biographie de sa belle-mère, Janine Sutto, Vivre avec le destin.

Connue et aimée de tous

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de l’archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine. Des chansons de Félix Leclerc, qu’a connu Janine Sutto à Vaudreuil, mais aussi de Claude Dubois et de Jacques Brel ont été interprétées par les chanteuses Catherine Major et Kathleen Fortin, tandis que les pièces classiques étaient livrées par le quatuor de la paroisse Saint-Germain d’Outremont.

Janine Sutto, « la petite grande femme », comme l’a désignée le premier ministre Couillard, était connue de tous et connaissait tout le monde.

Plusieurs générations de comédiens, de gens de théâtre et du milieu de la télévision, de musiciens, ainsi que plusieurs politiciens s’étaient déplacés pour l’occasion. Plusieurs ont d’ailleurs souligné à quel point elle tenait à l’amitié de ses « camarades » du milieu.

Du côté des politiciens, outre le premier ministre du Québec et le maire de Montréal, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, était présente, ainsi que les anciens premiers ministres du Québec Pauline Marois et Bernard Landry.

Janine Sutto estimait qu’il fallait critiquer pour avancer, a relaté sa petite-fille Sophie Lépine.

Aussi, le comédien Yves Jacques, qu’elle avait pris sous son aile, a-t-il souligné à la fois la générosité de Janine Sutto et sa franchise.

Lui ayant rendu visite il y a un mois alors qu’il travaillait à Londres, il se souvient de l’avoir entendu dire : « Les Anglais coupent dans Shakespeare, pourquoi on ne couperait pas dans Molière ? »

C’est le comédien André Robitaille, également très proche de Mme Sutto, qui agissait comme maître de cérémonie.

À la fin de sa vie, Janine Sutto l’avait approché pour tourner un entretien avec elle, qui allait devenir le documentaire Janine Sutto, à sa manière. C’était, en quelque sorte, son testament. Dans un extrait diffusé lundi, Sutto y manifestait son enthousiasme envers la relève théâtrale au Québec.

À la suite des funérailles, un hommage à Janine Sutto était rendu au Théâtre du Nouveau Monde, dont elle a fait partie de la première programmation, dans L’avare de Molière, en 1951.