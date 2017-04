«Québec, emblème de notre fierté», thème de la prochaine Fête nationale

C’est le rappeur et écrivain Bizz qui a écrit le texte porteur des festivités de la Fête nationale du Québec cette année. Ce texte portera sur D’Iberville, un corsaire à la mesure de l’Amérique. Né à Montréal et mort à La Havane, Pierre Le Moyne d’Iberville a notamment beaucoup combattu l’armée anglaise en Nouvelle-France. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois a fait cette annonce hier, précisant que la Fête nationale du Québec, officiellement désignée comme telle en 1977 par le gouvernement du Québec, célèbre son 40e anniversaire cette année. Pour l’occasion, la fête se déroulera cette année sur le thème« Québec, emblème de notre fierté », et mettra en évidence le harfang des neiges, symbole aviaire du Québec, l’iris versicolore, emblème floral, et le bouleau jaune, emblème arboricole.