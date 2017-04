«La femme aux cartes postales» couronné aux prix Bédéis Causa

«La femme aux cartes postales» (de Claude Paiement et Jean-Paul Eid, ci-dessus) a décroché le prix du Meilleur album de langue française publié au Québec.

La femme aux cartes postales (La Pastèque), fresque imaginée et dessinée par Jean-Paul Eid et Claude Paiement, est en train de se transformer doucement en… femme aux multiples reconnaissances. Vendredi soir à Québec, au coeur du Festival de la bande dessinée francophone, l’album a décroché le prestigieux prix du Meilleur album de langue française publié au Québec, prix remis annuellement dans le cadre des Bédéis Causa, cuvée 2017.

L’oeuvre du duo de bédéistes croisait le fer dans cette catégorie avec Nunavik (Pow Pow) de Michel Hellman, Les premiers aviateurs (Pow Pow) d’Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais, Le retour de l’Iroquois (Trip) de Louis Rémillard et Louis parmi les spectres (La Pastèque) de Fanny Britt et Isabelle Arsenault.

Photo: La Pastèque

La fiction sociale, qui croise plusieurs destins entre le Montréal des années 1950 et le présent, a obtenu l’automne dernier le Prix de la critique de la bande dessinée québécoise 2016, reconnaissance internationale décernée par l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD).



Guy Delisle aussi primé

Décernés pour une 30e année de suite, les Bédéis Causa ont également salué la densité du travail de Guy Delisle, et particulièrement de son S’enfuir (Dargaud), récit d’un enlèvement et d’une claustration couronnée par le prix du Meilleur album de langue française publié à l’étranger par un auteur canadien, le prix Albéric-Bourgeois. Mélodie Vachon-Boucher est pour sa part repartie avec le prix Réal-Fillion du meilleur premier album pour Les trois carrés de chocolat (Mécanique générale).

Dans les catégories célébrant l’ailleurs, Miles Hyman a reçu un coup, le coup de coeur de la meilleure traduction pour son album La loterie (Casterman) oeuvre forte mettant en image une nouvelle à la violence troublante de Shirley Jackson, alors que le duo formé par Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse a été frappé par le coup de coeur francophone pour leur très élégant L’été Diabolik (Dargaud).

La 30e cuvée des Bédéis Causa a été l’occasion de rappeler au bon souvenir du présent Yvette Lapointe, Montréalaise d’une autre époque, qui, avec sa série de bandes dessinées Pourquoi ?, publiée à partir de 1932 dans L’Illustration et ses Petits Espiègles, publiée l’année suivante dans La Patrie, s’est illustrée comme étant la première femme auteure de bandes dessinées au Québec. Sa carrière, qu’elle a amorcée à l’âge de 20 ans, s’est jouée entre 1932 et 1942. Jusqu’au 30 avril, à la Maison Tessier-Dit-Laplante à Québec, une exposition est d’ailleurs consacrée à cette pionnière qui a quitté le 9e art en 1943 pour se conformer à l’esprit de son temps en faisant mariage et ensuite pour entretenir famille. Elle est morte en 1994, à l’âge de 82 ans.