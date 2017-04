Bob Dylan a reçu son prix Nobel de la littérature

Washington — Bob Dylan a finalement reçu le diplôme et la médaille accompagnant son prix Nobel, samedi. Klas Ostergren, de l’Académie suédoise, a indiqué que le célèbre auteur-compositeur-interprète avait reçu son prix lors d’une cérémonie intime qui s’est déroulée dans un hôtel avoisinant la salle où Dylan présentait un spectacle samedi soir. Il a raconté à l’Associated Press que la cérémonie a correspondu aux souhaits de discrétion du chanteur. Seuls des membres de l’Académie et un employé de Dylan y ont assisté. Des membres de l’Académie ont dit aux médias locaux que Dylan semblait heureux de recevoir son prix. Bob Dylan avait refusé l’invitation à la traditionnelle cérémonie des prix Nobel qui a eu lieu le 10 décembre, indiquant qu’il avait d’autres engagements à honorer. Pour pouvoir recevoir son prix en argent de 1 192 620 $ CAD, le chanteur doit donner une conférence dans les six mois suivant cette cérémonie. Le récipiendaire avait déjà fait savoir qu’il ne donnerait pas sa conférence samedi, mais qu’une version enregistrée serait envoyée plus tard.