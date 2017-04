La belle visite de Mme Sutto au Saguenay

« Bientôt de la grande et belle visite ! » telle était l’expression qui me venait à l’esprit quand approchait le moment où j’irais chercher madame Sutto à Montréal.

Précisément, c’est en décembre et en mai qu’elle avait pris l’habitude de venir se reposer chez moi, au Saguenay. Une plaque à son nom était d’ailleurs accrochée à la porte de la chambre qui lui était réservée. Le premier geste qu’elle posait, dès l’ouverture de sa valise rouge, était de placer la photo de sa chère fille Catherine sur le rebord de la fenêtre. Immanquablement, les gestes suivants consistaient à étaler son attirail de cosmétiques sur la vieille commode. Durant plusieurs jours, l’odeur de son parfum gagnait tout l’étage.

À la salle à manger, j’avais eu la précaution d’ajouter deux coussins sur la chaise qui lui était destinée. J’avais apporté également plusieurs livres sur la petite table d’appoint au salon. Bien sûr, je prévoyais son inévitable question : « Dis, Marie, qu’as-tu lu d’intéressant dernièrement ? »

L’automne, elle venait « faire ses achats pour Noël ». La liste de ses parents et amis était déjà dressée. Au printemps, par contre, elle devait se procurer en priorité le « cadeau pour la fête de Michel le 25 juin. J’aime bien lui acheter un vêtement… » Il s’agissait de Michel Tremblay, bien sûr.

Le matin, sans faire de bruit, elle me rejoignait à la cuisine. « Bonjour, ma p’tite Marie, j’ai fini mes exercices. As-tu bien dormi ? » Puis, elle s’étendait sur le divan du salon, lisait de longues heures. Après le dîner, elle redescendait habillée et maquillée. « Ah, bien là ! Madame Sutto, c’est l’actrice qui va magasiner ! » Nous ne devions sortir que quelques heures, mais tout un chacun désirait lui exprimer affection et admiration. « Vous avez fait ma journée ! » lui disait-on souvent. Plusieurs personnes s’informaient sur la nature de ses déplacements : « Vous jouez présentement dans un théâtre de la région ? » Invariablement, la réponse revenait à ceci : « Non, non, je viens au Saguenay pour me reposer et me ressourcer. C’est tellement beau ici ! »

Un jour, chez Sears à Chicoutimi, la commis s’enquiert : « Est-ce qu’on vous a déjà dit que vous ressemblez à madame Janine Sutto ? »« Oui, je crois que je lui ressemble… », répond-elle avec un brin de sourire devant la commis ahurie de reconnaître sa voix. Et cet autre monsieur très âgé qui, timidement, lui demande : « Voulez-vous écrire votre nom sur un papier parce que ma femme ne va pas me croire quand je lui dirai que j’ai parlé à madame Sutto ? » C’est chez Rodrigue le Bottier qu’elle achetait les pantoufles qu’elle appréciait particulièrement. De même, c’est au Gastronome qu’elle se procurait la fameuse tarte aux bleuets. Pour les marinades, c’était à La Rouquine… Elle savait où acheter de nouveaux vêtements dont elle décousait soigneusement les étiquettes !

Quelques semaines avant son décès, elle m’avait demandé : « Crois-tu que je pourrai retourner chez toi ? »« Je le souhaite de tout mon coeur, Madame Sutto, mais je ne vous laisserai sûrement pas monter et descendre seule les escaliers de la maison. »« Et on boira du bon vin blanc en apéro, comme on en a l’habitude ? » Après chacun de ses séjours à la maison, à la fin de l’après-midi, elle téléphonait : « Dis, ma p’tite Marie, est-ce que c’est l’heure du bon vin blanc à Laterrière ? »

De mon côté, quand j’ai créé l’organisme Baluchon Alzheimer en 1999, elle avait accepté avec enthousiasme d’en être la marraine. Avec le père Benoît Lacroix, elle siégeait au conseil d’administration. « Nous, les deux p’tits jeunes de la gang », rigolaient-ils ensemble. Ce cher Benoît, qu’elle a vu partir il n’y a pas si longtemps avec tant de chagrin… Encore la semaine dernière, nous nous rappelions sa mémoire.

Merci, Madame Sutto, vous que je n’ai jamais osé appeler « Janine », malgré votre demande. Merci de m’avoir enseigné à concocter des mets assaisonnés à l’oseille cultivée dans mon jardin.

Merci de m’avoir accompagnée un jour jusqu’à Matane, et ailleurs en province, dans ma petite Jeep, en me faisant croire qu’elle était très confortable. Merci d’avoir lu avec brio les portraits que je brossais des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer que j’aime tant.

Merci de ces deux soirées silencieuses, mais pleines d’affection, passées en votre compagnie au cours de votre dernière semaine parmi nous.

Une myriade de mercis, grande dame du théâtre, de l’amitié, de la bienveillante générosité…