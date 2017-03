Benoît Girard, Janine Sutto, tendre vers l’éternité

Côté cour, ou est-ce côté jardin (?), un grand acteur, une grande actrice nous quittent, nous léguant leur âme en guise de parcelle d’éternité. Ce ne sont pas que des images d’archives, des personnages qui défilent, mais bien la richesse d’une énergie renouvelable, d’une passion contagieuse, d’une force créatrice aussi puissante qu’un geyser, qui caractérisent le foisonnant théâtre d’hier et d’aujourd’hui au Québec.

Au théâtre, en grande partie, nous devons la survie de notre culture francophone et, dans une certaine mesure, notre propre métamorphose comme citoyens de cette terre d’Amérique.

Étions-nous les mêmes auditeurs avant et après Le téléthéâtre de Radio-Canada ? Les mêmes adultes en devenir, au sortir d’une pièce de la Nouvelle Compagnie théâtrale au Gesù ? Non, non et non. Plongés dans le noir, les yeux rivés sur la scène, les spectateurs scrutent un miroir grossissant, qui leur plaît ou non, mais qui assurément ne nous laisse jamais indifférents.

Le rôle des acteurs, « c’est de tendre vers le beau », affirmait Janine Sutto durant son entretien complice avec André Robitaille. « C’est si vivant ! » insistait-elle avec raison et sagesse. C’est si vivant que notre langue et culture semblent immortelles, que nos grands disparus comme elle, Benoît Girard, Jean-Louis Roux, Jean Duceppe, Denise Pelletier, pour ne nommer qu’eux, demeurent présents en nous et en notre mémoire collective.