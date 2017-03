Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2007, Louis T. a roulé sa bosse, ou plutôt fourbi sa plume, dans différentes émissions, de Selon l’opinion comique à BazzoTV, en passant par Entrée principale et Gravel le matin. D’une tribune à l’autre, l’humoriste natif de Jonquière s’est aisément démarqué par son sens de l’observation aiguisé, son esprit analytique et son flegme à la John Cleese. C’est dire à quel point l’homme des capsules Vérités et conséquences a mis la barre bien haute pour son premier spectacle solo, Objectivement parlant.

D’une élégance décontractée, Louis T. se pointe sur scène avec la dégaine d’un premier de classe qui voudrait bien se faire accepter du commun des mortels. Partant de sa propre expérience de jeune papa, l’humoriste aborde un thème on ne peut plus rassembleur, le système de santé, dont il ridiculise sans difficulté les carences. S’ensuit un numéro corsé sur la corruption où il écorche autant les politiciens que les citoyens qui les remettent au pouvoir.



Humour réfléchi

Louis T. ne s’en cache pas : il veut faire rire autant qu’il veut faire réfléchir. Et il y parvient ! Certes, le matériel qu’il propose ne provoque pas l’hilarité constante, l’humoriste favorisant une approche analytique plutôt que de miser sur la formule « une ligne, un punch ». Quand il ne rit pas à gorge déployée, le spectateur s’en prend plein les dents, Louis T. sachant frapper là où ça fait mal. Afin de démontrer qu’il ne frappe pas sans réfléchir, il appuie ses affirmations sur des statistiques. La technique peut sembler étrange sur le coup, mais s’avère d’une efficacité redoutable.

S’il n’épargne pas les « Steve » de ce monde, Louis T. sait aussi se moquer de lui-même. Ayant annoncé qu’il était atteint du syndrome d’Asperger l’automne dernier, il livre un numéro sur l’autisme où il fait éclater les préjugés sur la maladie mentale. Après avoir exposé les différences entre les « normaux » et lui, il se lance alors dans des numéros aux sujets on ne peut plus délicats et brûlants d’actualité, le terrorisme et la religion (versets de la Bible, du Coran et de la Torah à l’appui), avec la même férocité contrôlée : « Je suis le petit Jérémy qui fait des jokes de Mike Ward ! » lance-t-il pour excuser certaines blagues pouvant choquer la bienséance.

« Je teste mes limites », aura-t-il annoncé à quelques reprises au cours de la soirée, suave sourire carnassier aux lèvres. À ainsi passer au tordeur les travers de la société, Louis T. aura brassé la cage du public tout en lui démontrant le pouvoir cathartique du rire. Et ces temps-ci, on en a plus que besoin.

En première partie, Roman Frayssinet, humoriste de l’Hexagone diplômé de l’École nationale de l’humour en 2015, a conquis le public en peu de temps avec un désopilant numéro sur l’anatomie, les documentaires animaliers et les cycles de la nature.