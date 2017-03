Chacun a son histoire autour de Janine Sutto

Comment pleurer Janine Sutto, actrice qui aura traversé tant d’années et de rôles — des grands classiques à ceux des « sitcoms de canal 10 » —, tant de théâtres et d’écrans ? Les témoignages se multipliaient mardi, de toutes sources. Des souvenirs caméléons, aurait-on dit, tant nous étions nombreux à avoir le nôtre, précieux et précis, dévoilant ici une mentore attentive à la relève, une spectatrice passionnée, un esprit libre, une mère préoccupée. Et surtout, une pionnière.



Photo: Radio-Canada

« Je ressens depuis 6 h ce matin tant d’amour, a partagé au Devoir sa fille, l’actrice Mireille Deyglun, le souffle parfois haché par la tristesse, et je n’en suis pas surprise parce qu’elle a touché tout le monde. Ce qui est surprenant, c’est qu’elle a su toucher autant les intellectuels — parce que c’était une femme ouverte sur le monde, qui lisait tout, voyait tout, était au courant de tout — et les gens de la rue qui n’avaient pas d’éducation. Je pense que tous sentaient chez elle une force incroyable, une liberté merveilleuse et, en même temps, une grande humanité. »

« Janine, c’est notre Raimu à nous, notre Danielle Darrieux,a comparé Janette Bertrand, de trois ans sa cadette. On prend ça ici avec du p’tit change parce qu’on est rien qu’au Québec, mais c’est une immense actrice. » La scénariste et auteure se souvient avec amusement de sa rencontre avec ce littéral petit bout de femme — « c’est l’ostéoporose, elle a rapetissé, je me souviens d’elle grande, éclatante ! » —, alors qu’elle-même avait 18 ans. « C’était la première fois que je voyais une fille libre comme ça. Ça n’existait juste pas ! sinon dans le milieu de la bohème à Montréal, très copiée sur la française. »

Une fille plus libre que vous, Madame Bertrand ? « Mon Dieu oui ! Le premier soir — j’étais la petite fille de la rue Ontario et Frontenac encore aux études —, on est tous allés dans un cabaret noir de la côte Saint-Antoine, où il y avait une femme nue qui dansait avec un serpent. Je n’étais jamais entrée dans un cabaret de ma vie. Et Janine était émerveillée, et “oh ! que c’est joli !” et “oh ! que c’est beau !” en parlant à la française ! Mais mon plus beau souvenir, et c’est ce pourquoi on est restées amies toute la vie, c’est que moi qui doutais de moi, qui n’étais absolument rien alors, elle m’avait dit : “Toi, t’es intelligente, je t’aime.” Que cette femme que j’admirais, qui était une actrice formidable, me dise ça… »

Photo: Théâtre du Rideau vert

Ils étaient nombreux, mardi, et de différentes générations, les auteurs et acteurs qui ont partagé avoir reçu un encouragement à leurs débuts, un coup de chapeau de Mme Sutto, qui aura fait pour eux la différence.

L’époque Sutto

Est-ce avec le décès de Janine Sutto la fin d’une époque ? « Oui, en ce sens que Mme Sutto était une des dernières représentantes des générations qui ne sont pas allées dans les écoles, répond le romancier et dramaturge Michel Tremblay.



À cette époque, le Théâtre du Nouveau Monde était une espèce d’école, mais le Conservatoire, l’École nationale de théâtre, Saint-Hyacinthe et Lionel-Groulx n’existaient pas. Mme Sutto était de ces gens qui se sont formés eux-mêmes ; qui ont appris à aller seuls chercher à même les personnages, presque sans metteurs en scène — parce que le phénomène des metteurs en scène aussi est assez nouveau, du XXe siècle. Jean Gascon, avec qui Mme Sutto a beaucoup travaillé quand elle était jeune, a peut-être été le premier, avec son ex-mari Pierre Dagenais, à ne pas se contenter de donner des emplacements aux acteurs, à diriger les acteurs, à fouiller vraiment dans le texte pour voir ce qu’il voulait dire. »

Capable de jouer les classiques comme dans Poivre et sel et Symphorien, Janine Sutto n’aura pourtant pas été cristallisée, comme c’est souvent le cas pour un acteur marquant, dans un rôle qui lui aura collé à la peau. « Elle avait un répertoire très, très large, poursuit l’auteur des Chroniques du Plateau-Mont-Royal. Mais la célébrité vient avec le plus grand nombre, quand on fait de la télé. C’est dans les sitcoms de canal 10 — TVA, à l’époque — que tout le monde l’a connu et est tombé amoureux d’elle. »

Photo: Théâtre du Nouveau Monde

Sa particularité d’actrice ? « L’écoute, se rappelle sa grandeamie, l’actrice Louise Latraverse. Et l’abandon. Elle s’abandonnait, lorsqu’elle travaillait, au metteur en scène. Et il ne fallait pas la distraire. J’ai joué avec elle dans des séries : parfois, on faisait une blague avant une prise, et elle nous fustigeait de son regard de brasier ardent. Il ne fallait pas faire de folies ! »

« Elle était exigeante envers elle-même, dira Janette Bertrand, dans les répétitions et partout. Jamais tout à fait contente d’elle. Et exigeante envers les autres, envers ceux qui jouaient avec elle. »



Trop humain

Et le bémol, la maille qui fait l’humain ? « C’était une grande actrice, dira sa fille. Ça n’a pas été une mère comme on imagine une mère, parce qu’elle n’avait pas le temps, parce qu’il fallait aller au plus pressant. Et c’est comme ça », poursuit-elle avec lucidité, sans rancoeur.

Grande spectatrice, de toutesles premières et toutes les tendances — se souvient-on qu’elle a été coach à la Ligne nationale d’improvisation ? —, allant voir les spectacles de finissants ou traquant la nouveauté dans les tout petits théâtres, Janine Sutto « disait les vérités, tempère Janette Bertrand. Je suis allée beaucoup, beaucoup au théâtre avec elle, car elle n’a jamais conduit l’automobile et j’allais la chercher et la reconduire. Elle allait dans les coulisses après le spectacle : “Vous avez été pourris ce soir !” Vers la fin, elle a compris que ça pouvait être démolissant. » Et elle avait de la difficulté, issue d’une certaine époque, à être tendre, à accepter d’exposer, hors jeu et en spectacle, ses propres émotions, ajoutera Mme Bertrand.



« Elle a été parfaite dans son rôle de grand-mère, formidable,pleure Mireille Deyglun au bout du fil. Celle qui a partagé la dernière nuit de sa mère a pu lui dire là ce qu’elle avait à lui dire, qui n’appartiendra à jamais qu’à elles seules. Elle m’a regardée avec ses grands yeux, parce qu’à la fin, elle ne parlait plus, et j’ai pu lui dire les mots, parce que c’est difficile quand on est si, si près, de dire à quelqu’un qu’il peut partir. J’ai trouvé les mots que je n’avais pas trouvés la semaine d’avant. J’étais dans son lit, collée-collée à son petit corps. Elle est bien partie. J’en suis certaine. »