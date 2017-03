Des histoires qui s’adaptent de plus en plus au budget

L’auteure d’«Au secours de Béatrice», Francine Tougas, aux côtés de l’actrice et productrice de l’émission, Sophie Lorain, et de Ginette Viens, de Québecor

Les conditions de création de la télévision, du Web et du cinéma diffèrent en plusieurs points, mais la crise du financement n’épargne personne, au point où les histoires que l’on raconte et la manière dont on le fait doivent plus que jamais prendre en compte les contraintes budgétaires.

Elles étaient dix femmes rassemblées lors de la conférence Création en fiction, organisée mardi par Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Dix femmes de métiers divers qui ont pour la plupart constaté que le manque d’argent influe sur la création.

Au cinéma, d’abord. La productrice du film Nelly, Nicole Robert, accompagnée de la réalisatrice Anne Émond, a expliqué la presque impossibilité de recevoir du financement pour une grosse production. Mme Robert estime que les enveloppes sont disputées par beaucoup de joueurs et que les montants alloués n’ont pas été majorés. « Les salaires des techniciens, eux, ont augmenté, les coûts des services ont augmenté. Ce n’est vraiment pas facile. »

Avec comme conséquence que les auteurs, les créateurs, se restreignent en amont dans les scénarios. « Ça fait des histoires plus simples, qui se passent entre deux ou trois personnes, dit Mme Robert. Combien de fois j’entends les scénaristes dire : “Je ne peux pas écrire ça, tu ne pourras pas le financer.” Je leur dis de l’écrire quand même, mais après coup, il faut souvent couper. »

Action intérieure

C’est un peu le même constat en télévision, a souligné l’auteure d’Au secours de Béatrice, Francine Tougas, aux côtés de l’actrice et productrice de l’émission, Sophie Lorain. Si la situation est frustrante, elle y voit en même temps une façon de créer différemment. « Tu contournes. Ça me force à trouver des histoires, des courbes dramatiques entre les personnes, au plus profond de ce qu’elles sont. Il n’y a pas de cascades, d’action. Mon action se passe en dedans. »

Mme Tougas racontait qu’entre les créateurs et le diffuseur, TVA dans ce cas, il y a sans cesse des négociations sur le contenu. « Mais c’est eux qui vont te chercher le million de personnes qui te regardent. Ils connaissent leur affaire, leur milieu. »

Dans les créations de webséries, il y a aussi des contraintes budgétaires — peu de fonds les financent encore. Par contre, l’équipe de la série Quart de vie, diffusée sur Tou.tv, estimait que le média Web permettait d’être un peu « dans une bulle » et que les méthodes de production permettaient une grande flexibilité.

« On n’a pas de grille horaire, nos contenus sont accessibles tout le temps, à toute heure du jour, a expliqué Sophie Bégin, chef de contenu, nouvelles écritures et documentaires convergents à Radio-Canada. C’est là qu’on doit parfois intervenir [dans le texte], parce qu’un enfant peut tomber sur n’importe quoi à 7 h le matin. »

Un problème qu’un diffuseur télé peut contourner en programmant ses émissions à certains moments plus adaptés au contenu.

Jusqu’où changer ?

En cinéma, a expliqué Anne Émond, l’écriture se fait en vase clos et est ensuite présentée au distributeur et aux bailleurs de fonds. Par contre, en télévision et en Web, le diffuseur est rapidement impliqué dans le processus.

« On est plus dans un mode d’accompagnement, dès le jour 1, alors qu’il n’y a même pas de texte, juste un concept, explique la vice-présidente Marques et contenus de Québecor, Ginette Viens. On sait comment le projet doit s’inscrire dans notre grille. On sait ce qu’on veut que les téléspectateurs ressentent, et on peut demander [aux créateurs] de travailler ça. […] On est limités dans nos revenus publicitaires ; plus on a de paires d’yeux, plus l’émission va être rentable. »

L’auteure de la websérie Quart de vie, Kadidja Haïdara, n’est pas contre le fait de recevoir des notes du diffuseur. Toutefois, elle se voit « comme la gardienne de l’histoire » au milieu des contraintes. « Tout le monde a des intérêts différents dans le texte et veut les faire valoir. Je dois plaire à tout le monde, mais m’assurer que les personnages fassent ce qu’ils devaient faire. »

Qui mettre à l’écran

Les invitées de la conférence menée par Louise Lantagne, de la boîte de production Attraction, sont revenues sur l’enjeu de la distribution dans les créations, que plusieurs voix du milieu trouvent trop axée sur les vedettes.

La réalisatrice Anne Émond a expliqué que, certes, le distributeur de Nelly aurait aimé avoir un gros nom comme interprète principale, mais que dans ce cas comme dans d’autres, il suffit « de faire bloc un peu » et « de dire poliment » pourquoi on a choisi tel acteur ou telle actrice méconnue.

Vedette ou pas, dans les conditions de tournage de plus en plus serrées de la télévision, il faut d’abord que les acteurs choisis « livrent la marchandise », croit Sophie Lorain. Elle estime que pour renouveler son public de plus en plus varié, le monde du petit écran devra aussi intégrer de nouveaux visages de différentes communautés culturelles.

Voilà une démarche chère à l’auteure Kadidja Haïdara, qui s’entête à ce que ses projets mettent en avant ce qu’elle appelle des « comédiens ethniques ». Au point où sa productrice sur Quart de vie, Vicky Bounadère, a avoué avoir été influencée sur cet enjeu. « C’est devenu une considération du milieu. Il y a une volonté de travailler avec de nouvelles personnes, de créer des personnages anonymes, avec des comédiens qu’on n’associe à rien d’autre. »

Reste que, du côté de Tou.tv, si on se donne un mandat de découverte, les chiffres montrent que le trafic sur les pages des émissions illustrées par une photo d’une célébrité est automatiquement augmenté. « Pour faire connaître nos séries, avec un visage connu, ça aide », conclut Sophie Bégin, de Radio-Canada.