Début des travaux de réfection du Grand Théâtre de Québec

Jeudi a été dévoilée la maquette des travaux de réfection du Grand Théâtre, lesquels devraient se dérouler du printemps 2017 jusqu’à l’automne 2018. Le projet vise à réparer et à protéger l’enveloppe extérieure de l’édifice en construisant une paroi de verre sur tout le périmètre du bâtiment. Afin d’empêcher la détérioration du béton, on maintiendra un interstice entre la paroi et les murs dans un environnement sec et à température contrôlée. En juillet dernier, le ministère de la Culture annonçait l’investissement de 30 millions de dollars pour ce projet. Le Grand Théâtre, qui héberge le Conservatoire de musique de Québec, une galerie d’art et deux salles de répétition, sera fonctionnel durant la période des travaux de réfection.