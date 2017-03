Le festival Petits Bonheurs revient en mai

Du 5 au 14 mai, le 13e festival Petits Bonheurs convie les tout-petits à s’initier au théâtre, à la musique et au cinéma grâce à différentes activités culturelles. Dédiée à la mémoire du regretté cinéaste André Melançon (Bach et Bottine, La guerre des tuques), qui fut porte-parole de l’événement, le festival offre une vingtaine de spectacles et une trentaine d’ateliers de sensibilisation aux arts. Parmi les pièces à ne pas manquer, mentionnons les créations québécoises Magie lente de Des mots d’la dynamite, Ma petite boule d’amour du Théâtre Bouches Décousues, Mots de jeux de Vox Théâtre et Sensacional d’Imaginart et Pla’c’art. L’ONF y propose pour sa part deux compilations de courts métrages, la première ayant pour thème les grands-parents, la seconde, les animaux et les insectes. Pour en savoir davantage sur la programmation, rendez-vous à petitsbonheurs.ca.