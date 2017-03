Deux toiles de Van Gogh volées il y a 14 ans retrouvent leur place au musée

Photo: Peter Dejong Associated Press

Amsterdam — Deux toiles de Vincent Van Gogh volées il y a plus de 14 ans ont retrouvé leur place, mardi, au musée d’Amsterdam dédié à l’oeuvre du maître néerlandais. Les deux tableaux, Vue de la mer de Scheveningen (1882) et Sortie de l’église de Nuenen (1884-1885), avaient été retrouvés l’an dernier par la police italienne, qui enquêtait alors sur de présumés mafieux impliqués dans le trafic de cocaïne. Les toiles n’ont pas été faciles à trouver. Les oeuvres avaient été trouvées dans une ferme près de Naples, alors que la police saisissait des actifs d’une valeur de 20 millions d’euros, dont des villas, des appartements, et même un petit avion. Les toiles sont à nouveau exposées au musée, mais seront prochainement transportées dans le studio de conservation de l’établissement pour être réparées. Des experts ont indiqué qu’elles n’avaient subi que peu de dommages, même si les voleurs les ont brusquement retirées de leur cadre avant de prendre la fuite.