Les créateurs de «Serial» lancent la nouvelle balado «S-Town»

L’équipe derrière l’émission radio This American Life et la très populaire balado de journalisme d’investigation Serial sera de retour dans vos oreilles dès le 28 mars, avec une série intitulée S-Town.

Le projet comptera sept épisodes, qui seront tous disponibles dès le lancement de la baladodiffusion. Le reportage audio s’attarde sur l’histoire d’un meurtre qui se serait déroulé dans une ville merdique — d’où le titre de la série — d’Alabama, rongée par les mystères.

La production de S-Town s’est enclenchée après qu’un réparateur d’horloges anciennes a contacté l’équipe de This American Life, se plaignant du climat malsain dans sa ville. Selon ce qu’a dévoilé l’équipe derrière la balado, l’homme voulait une enquête sur un homme provenant d’une famille aisée et qui se vantait d’avoir tué quelqu’un et de s’en être sorti blanc comme neige.

Évidemment, la suite semble rocambolesque, les créateurs évoquant l’éclosion d’une autre histoire de meurtre et une chasse au trésor. Un aperçu de quelques minutes de S-Town, mené par Brian Reed, est disponible en ligne et débute par une métaphore entre la difficulté de résoudre un meurtre et celle de réparer une horloge antique.



« Cette histoire prend tellement de virages inattendus, chaque épisode est une nouvelle surprise, a expliqué à la presse la créatrice de This American Life, Ira Glass. Et le récit possède une énergie, une ambiance différente ce tout ce qu’on a fait avant. »

La balado Serial, un dérivé de l’émission de radio This American Life, a connu un succès monstre, ayant été téléchargé plus de 120 millions de fois à ce jour. Deux autres projets sont déjà sur la table à dessin de cette équipe, qui a contribué à populariser la baladodiffusion auprès du grand public.