L’art de créer par la bande

Jusqu’à l’aube du printemps, la salle d’exposition de la Place des Arts se fait le théâtre de critiques artistiques inédites. Invités à poser leur regard sur la programmation éclatée qui y est présentée, six bédéistes proposent une mise en abyme artistique, en mots et en images.

De part et d’autre de la salle, les lignes fusent, découpant sur les panneaux blancs des cases inachevées. Au centre de la pièce, une table à dessin attire le regard. Des feuilles éparpillées, des rognures de gomme à effacer, un crayon laissé en suspens au-dessus d’un personnage en devenir… Aux murs, une quinzaine de planches colorées forcent le curieux à arrêter sa course le temps d’un sourire.

Pour les cinq prochaines semaines, la bande dessinée prend d’assaut la salle d’exposition de la Place des Arts, située à deux pas de l’entrée de la rue Sainte-Catherine Ouest. Mais n’y allez pas dans l’espoir de retrouver vos personnages favoris puisque c’est à un tout autre jeu, loin de leurs sentiers battus, que se sont prêtés les bédéistes invités.

Spectacle choisi

« L’idée était plutôt simple », explique Sophie Labelle, qui s’est occupée, au cours des derniers mois, de la conception et de la réalisation de l’exposition Sur les planches : six bédéistes à la Place des Arts. « Nous avons sélectionné six illustrateurs québécois — Cab, Jean-Paul Eid, Jacques Goldstyn, Michel Hellman, Julie Rocheleau et Zviane — pour choisir un spectacle, parmi notre vaste programmation de l’automne. Ça pouvait être un concert, un spectacle de musique populaire, un opéra, une pièce de théâtre ou un show de danse, par exemple. »

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Au total, une vingtaine de représentations différentes étaient à leur disposition. Une fois leur dévolu jeté sur un encas artistique, les illustrateurs devaient y assister et tirer de leur expérience deux planches.

« Pour leur rendu, ils avaient vraiment carte blanche, insiste Sophie Labelle. Ils pouvaient choisir un élément précis, une émotion qu’ils ont ressentie par rapport au spectacle. Ils pouvaient même parler d’autre chose s’ils le souhaitaient ! » Cette liberté transparaît d’ailleurs au fil des planches exposées, le travail de chacun des bédéistes offrant vraiment une interprétation personnelle.

Ici, la rencontre fortuite avec le conjoint d’une violoniste au détour d’un premier concert de l’Orchestre métropolitain. Là, de vibrants hommages : l’un à Plume Latraverse, où s’entremêlent le dessin et la musique, l’autre à l’oeuvre monumentale de Prokofiev. Plus loin, la naissance fantasmagorique de Gloucester, la comédie débridée de Shakespeare, imaginée par Jacques Goldstyn.

« J’ai accepté l’idée sans même avoir à y penser, lance celui qui se cache, entre autres, derrière Beppo, la célèbre grenouille des Débrouillards. Mais une fois assis dans la salle, je me suis rendu compte que je me frottais à un monstre ! Cette pièce est une oeuvre gigantesque. » Il lui aura fallu quelques semaines avant d’y voir plus clair. « J’ai lu beaucoup, lance-t-il. Sur la pièce elle-même, sur Shakespeare, dont je ne connaissais pratiquement rien, sur Simon Boudreault et Jean-Guy Legault qui ont adapté le texte… »

Éclaté en quatre planches — le récit le plus long présenté dans le cadre de l’exposition —, le résultat propose une genèse fantasmée de cette version contemporaine de Gloucester. « Et vous savez quoi ? J’aurais sans doute pu en faire un album de 75 pages ! »

Au fil de la visite, la personne est ainsi amenée à se poser en troisième spectateur d’une expérience artistique. Et nul besoin ici d’avoir assisté soi-même aux représentations, les planches étant accompagnées de photos et de textes descriptifs. Des postes d’écoute sont également à la disposition des gens, question que le décor, tant visuel que sonore, soit bien campé.

« Ce qui est intéressant dans une telle exposition, c’est justement ce regard que jette un artiste d’une autre discipline sur une représentation artistique qui n’est pas la sienne », avance Sophie Labelle. Plus encore, poursuit-elle, « c’est de poser à notre tour, comme spectateur, notre oeil sur une oeuvre inspirée par une autre, c’est de créer un nouveau rapport de créativité ».

Sur les planches : six bédéistes à la Place des Arts. Jusqu’au 16 avril, tous les jours de 10 h à 22 h, à la salle d’exposition de la Place des Arts. Gratuit. Informations.