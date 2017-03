Les lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Le mercredi 9 mars, la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, créée il y a 25 ans, a dévoilé ses lauréats. Seront honorés en 2017 le cinéaste Jean Beaudin, l’acteur Michael J. Fox, la metteure en scène et directrice artistique Brigitte Haentjens, le comédien Martin Short ainsi que l’homme de théâtre et de cinéma Yves Sioui Durand. En complément des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, le prix Ramon John Hnatyshyn 2017 pour le bénévolat dans les arts du spectacle sera attribué au philanthrope et entrepreneur William H. Loewen. Mis sur pied en 2008, le programme de mentorat aura respectivement pour mentore et protégé Karen Kain, directrice artistique du Ballet national du Canada, et Robert Binet, chorégraphe associé au Ballet national du Canada. La cérémonie de remise des prix se tiendra à Rideau Hall le 28 juin. On rendra hommage aux lauréats le 29 juin au cours du gala présenté au Centre national des arts d’Ottawa. Le spectacle sera diffusé en direct à cbc.ca et radio-canada.ca ; les réseaux CBC et ICI Radio-Canada Télé diffuseront une émission spéciale sur le gala le 30 juin.