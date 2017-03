La clé de sol de Prague

Le 29 octobre 1787, Mozart dirigea à Prague, en s’accompagnant au clavecin, la première de son Don Juan. L’an dernier, au même magnifique opéra d’État jouxtant la place de la Vieille-Ville, fut reconstituée la séance inaugurale avec costumes d’époque et indications de mise en scène retrouvées.

Faut dire que les Praguois sont fous de « leur » opéra, sans cesse ici repris depuis le grand soir, sous adaptations diverses, parfois sur marionnettes à fil, art national classé par l’UNESCO. « Mes Praguois me comprennent », ronronnait Mozart, heureux de recevoir dans la capitale tchèque un accueil enthousiaste moins guindé qu’à Vienne.

Encore aujourd’hui, l’ADN des deux villes n’a pas changé tant que ça, au fait. Hier déteint partout sur aujourd’hui, en changeant de couleur au fil des saisons.

La musique classique, à pleines églises (il n’en manque pas !) et institutions éblouissantes dédiées à sa muse, garde sa force d’attraction, mais la note se joue sur tous les tons.

C’est cool, Prague. Des musiciens de jazz ou de hip-hop apportent un rythme aux rues obscures du soir, des deux côtés de la Moldau, à moins que la pluie ne s’en mêle.

Cette ville de Bohême est une perle baroque aux splendeurs préservées, et les nouveaux architectes rivalisent d’imagination pour insérer des bâtiments insolites au cachet postmoderne à la symphonie urbaine.

J’étais venue ici au cours des années 90, et le contraste entre les deux ères jette à terre. Les Praguois semblaient désorientés après la chute du communisme ; un pied dans un régime révolu, l’autre dans une modernité encore tremblante.

Les visages fermés des passants du temps suintaient la tristesse. Un fils du pays m’explique aujourd’hui que sous le communisme, nul ne pouvait se permettre d’exposer ses émotions sans risquer sa vie. L’air bête posé comme un masque de camouflage survécut un temps aux mutations politiques.

On ne fait pas un Italien d’un Tchèque réservé, mais les gens d’ici ont appris depuis lors à sourire. Les cauchemars d’autrefois semblent émerger des rêves de Kafka.

Un temps suspendu

Lors de mon premier séjour, l’écrivain Václav Havel était au pouvoir. L’avenir riant paraissait à portée de main, mais allez secouer des décennies de peur et de repli identitaire… En ces temps suspendus, Prague conservait son opacité mystique de belle au bois dormant, sans l’alignement d’ignobles gargotes au milieu de ses pavés qui la dépare désormais. Le charme y perd, la communication y gagne. Si l’anglais, lingua franca, facilite le contact, le bonjour en tchèque — dobry den — casse toujours la glace.

À l’époque, le grand écrivain Ivan Klima ne me cachait pas ses désillusions quant aux voies d’entrée dans l’eldorado capitaliste. Romanciers et poètes avaient publié sous le manteau des oeuvres dissidentes, que les lecteurs avertis s’arrachaient. Mais après la levée du rideau de fer, les livres de ces héros de l’ombre n’intéressaient plus personne. « Seule la porno fait désormais recette ici », soupirait-il, désenchanté.

Prague vivait alors — force fut de le constater au nombre d’exhibitionnistes croisés dans les parcs, les rues et même les gares — sa libération du joug rouge par une intense frénésie sexuelle. Cette semaine, des joyeux drilles de l’époque, les yeux brillants, m’ont révélé l’ampleur du phénomène, qui semble avoir aidé en catharsis bien des Tchèques à se remettre en selle. L’industrie du cinéma porno, très forte ici, s’est développée sur ce terreau.

Révolu, le temps où l’État rouge défrayait de ses coffres les revenus des artistes pour des productions nationales très encadrées mais nombreuses, parfois fécondes.

En amont, les grands films tchèques des années 60, ceux de Jiri Menzel et de Milos Forman (Trains étroitement surveillés, Les amours d’une blonde et autres merveilles de cette Nouvelle Vague), avaient été balayés par le pouvoir communiste, qui censura les oeuvres et poussa leurs auteurs à l’exil.

Le cinéma d’animation, jadis gloire du pays avec des maîtres comme Bretislav Pojar et Jiri Trnka, eux-mêmes greffés à la tradition ancienne de marionnettes et des automates — comme le célèbre spectacle multimédia Laterna Magika d’Alfred Radok (clou de l’expo 67 de Montréal) —, peine à trouver son financement et son public. « Les enfants préfèrent Disney », me dit-on. Le théâtre, art moins onéreux, demeure vivant et radieux.

Fuite en avant

Dans leur quotidien d’Européens branchés qui voyagent et surfent sur la vague de mondialisation, les jeunes ignorent les gouffres qu’ont connus leurs aînés. Ils se soucient, — plusieurs me l’avouent avec candeur — du passé communiste comme de leur première culotte. Une chape d’amnésie recouvre les années sombres dont leurs parents témoignaient à la maison en dialogues de sourds. « Ils étaient pauvres », résume leur progéniture, en regardant ailleurs.

Un traumatisme de société grouille en dessous, qui finira par crever. En attendant, c’est la fuite en avant. Le niveau de vie des Tchèques a encore du rattrapage à faire. Les mirages de la consommation à outrance brouillent la vue collective.

Ivan Klima, toujours actif, n’est lu que par une poignée d’intellectuels plus âgés, à l’instar d’autres écrivains tchèques, Milan Kundera inclus, venus proposer un regard oblique sur des temps révolus.

Certains aînés nostalgiques de l’époque communiste (le PC recueille encore 12 % des voix) avouent ne rien comprendre aux valeurs des insectes à antennes qu’ils ont enfantés.

Bien des jeunes travaillent dans le tourisme ou l’industrie audiovisuelle. Prague offre des sites et des bâtiments d’une richesse infinie comme lieux de contemplation ou cadres de tournage aux productions étrangères : films, clips de luxe et nombreuses séries télé. La ville et ses mystères s’y voient transformés à l’écran en Munich, en Paris, en Saint-Pétersbourg, rarement servis maison. Un jour viendra où la culture praguoise, qui cherche encore son âme ailleurs, brillera de nouveau dans l’éclat de sa fierté. Le fantôme de Mozart y croit, lui.