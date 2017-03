Une bourse pour la recherche en photographie

L’Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a développé un programme de bourses qui permettra de soutenir « la recherche savante sur l’histoire et la critique de la photographie ». « Nous avons à coeur de croiser des regards et des discours diversifiés sur nos collections photographiques », a déclaré la directrice de l’Institut, Luce Lebart. Le montant maximum des bourses est de 10 000 $ et les candidats choisis obtiendront une résidence à temps plein au MBAC, à Ottawa, et auront accès aux spécialistes des archives et aux installations de l’Institut. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mars pour soumettre leur candidature.