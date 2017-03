Décès de l’animateur de radio Denis Grondin

Mercredi, Cogeco Média a annoncé que Denis Grondin était décédé subitement dans la nuit du mardi au mercredi à l’âge de 66 ans. Père des acteurs Mathieu et Marc-André Grondin, l’homme de radio fait ses débuts en 1970 sur les ondes de CKVL AM comme disc-jockey. L’année suivante, il entre à la station rock anglophone CHOM FM. Formé en littérature française, il quitte les ondes le temps de faire des études en musique. Dans les années 1980 et 1990, ce mélomane averti compte parmi les animateurs les plus populaires de CKOI FM. Il a notamment été maître de cérémonie et porte-parole de la compétition amateure de cette station, L’empire des futures stars. Ces dernières années, M. Grondin était directeur musical et discothécaire le week-end au 98,5 FM, en plus d’animer deux émissions sur les ondes de Radio VM, Samedi soir sur la Terre et Rendez-vous gospel.