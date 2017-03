Ottawa finance la mémoire de René Lévesque

L’été dernier, une statue de bronze de l’homme d’État a été vandalisée à New Carlisle.

Le gouvernement fédéral a accordé une subvention de 750 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque à New Carlisle, en Gaspésie, pour soutenir la création d’un circuit patrimonial qui doit rendre hommage à la vie de l’ancien premier ministre décédé en 1987.

La somme doit permettre d’aider à développer ce circuit historique et permettre la construction d’un pavillon extérieur. Ce pavillon sera construit sur l’ancien site du cinéma de la ville, démoli à cette fin.

Cependant, la maison où a vécu René Lévesque enfant n’est pas incluse dans le circuit. L’organisme n’est pas parvenu à s’entendre avec le propriétaire actuel. Cette maison natale en bois a plusieurs fois fait l’objet de reportages, qui déplorent tous son piètre état de conservation.

À l’occasion de l’octroi de cette subvention de 750 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a fait savoir par voie de communiqué qu’elle « salue le travail de la Fondation de la Maison René-Lévesque qui, grâce à l’Espace René-Lévesque, rendra un bel hommage à l’un des grands politiciens du Québec. »

Vandalisme

La figure de René Lévesque ne fait pas l’unanimité à New Carlisle. L’été dernier, une statue de bronze de l’homme d’État installée au parc municipal a été vandalisée. Les caméras de surveillance ont été arrachées. Le monument a été aspergé copieusement de peinture blanche à deux occasions. La mémoire de René Lévesque a suscité plusieurs discussions par le passé dans cette communauté gaspésienne.

En attendant que le circuit patrimonial soit lancé, le Centre culturel et d’interprétation à New Carlisle, en collaboration avec la Fondation de la Maison René-Lévesque, présente une exposition consacrée à l’enfance du premier ministre intitulée L’enfant libre, René Lévesque et la Gaspésie, de 1922 à 1937.