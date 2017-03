Finzi Pasca présente «Montréal Avudo» au Vieux-Port de Montréal

Ce n’est pas sur scène mais sur un écran de fontaines que la compagnie de cirque Finzi Pasca présentera son prochain spectacle, nommé Montréal Avudo, dans le Vieux-Port de Montréal. Ces fontaines surgiront dans le bassin d’eau de la jetée 1 qui se trouve derrière le Centre des sciences. Le spectacle audiovisuel sera aussi projeté sur un mur constitué de 94 conteneurs faisant 110 mètres de long. Ces deux écrans superposés, les fontaines et les conteneurs, recevront les images d’un récit poétique ancré dans l’histoire du fleuve Saint-Laurent et de Montréal.

L’heure est décidément aux prouesses technologiques et aux spectacles de lumières, d’images et de sons. En conférence mercredi, Daniele Finzi Pasca racontait avoir d’abord pensé créer un spectacle avec des milliers de participants faisant une entrée triomphale, en bateau, dans le port. Mais l’organisation des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, qui a commandé ce spectacle, souhaitait qu’il s’inscrive dans la durée. Montréal Avudo sera donc un spectacle hommage à l’eau et présentera des « tableaux illustrant différentes époques, saisons et intempéries, grâce à des effets sonores et des juxtapositions d’images ».

Le tout sera projeté du 17 mai au 2 septembre, devant des gradins comptant 1800 places assises. Si le spectacle est gratuit, il faudra donc réserver. Le spectacle marque aussi le triste anniversaire du décès de Julie Hamelin, compagne de Daniele Finzi Pasca et cofondatrice de la compagnie, emportée par une maladie cardiaque en 2016.

Photo: Finzi Pasca

À la mémoire

C’est juste après avoir signé le contrat de production de Montréal Avudo que Mme Hamelin a été hospitalisée pour subir une opération. Toute la recherche qui a précédé sa création est imprégnée de sa présence. En entrevue, Daniele Finzi Pasca raconte comment sa femme aimait « faire rayonner sa terre à l’étranger ». Malgré son décès, il dit espérer que la compagne de cirque reste profondément ancrée à Montréal. Geneviève Dupéré, directrice du contenu artistique du spectacle, raconte par exemple que la recherche pour Montréal Avudo a débuté autour d’anecdotes liées à la famille de Mme Hamelin. L’équipe de la compagnie Finzi Pasca a d’ailleurs collaboré étroitement avec différents historiens, dont Paul-André Linteau, pour créer le spectacle.

La musique, quant à elle, a été créée par Maria Bonzanigo, qui est aussi cofondatrice de la compagnie Finzi Pasca. La trame sonore est enregistrée avec la collaboration de l’Orchestre métropolitain et des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Mme Bonzanigo raconte qu’elle a repris certains thèmes, comme celui utilisé lors de l’inauguration du pont Victoria, et sur lequel elle a développé une orchestration. La mélodie de la chanson À la claire fontaine, entonnée par les Petits Chanteurs du Mont-Royal, fait également référence à l’histoire de cette chanson, présente au Québec depuis les débuts de la colonie. On dit même que les canoteurs, naviguant sur le Saint-Laurent, la chantaient en choeur pour fixer le rythme de leurs coups de pagaie.

Sur le site du Vieux-Port, il y aura d’ailleurs différents clins d’oeil à l’histoire. Mercredi, Mme Dupéré mentionnait par exemple qu’il s’y est tenu dans le passé des spectacles impressionnants. On dit entre autres qu’on pouvait y voir trois chevaux courir sur un tapis roulant, activé bien sûr sans électricité.

Le récit poétique présenté montrera le développement de Montréal en partant d’avant la colonisation. On souhaite cependant projeter aussi le regard des spectateurs vers le futur.