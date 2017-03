Osheaga, formule île Notre-Dame

Photo: David Afriat Le Devoir

Transplanté pour deux ans au parc Jean-Drapeau, sur l’île Notre-Dame — le temps que son écosystème naturel, l’île Sainte-Hélène, se refasse une beauté —, le festival Osheaga affiche de jeunes pousses robustes avec une affiche vitaminée au sommet de laquelle trônent The Weeknd, le groupe britannique Muse et la Néo-Zélandaise Lorde. Dévoilée mardi, cette 12e édition se décline en plus d’une centaine d’artistes, dont plusieurs poids lourds (Major Lazer, Justice, Solange, Cage the Elephant), mais aussi de nombreuses propositions du côté des groupes émergents (Heat, Snails, Plants and Animals, Le Couleur). Le festival aura lieu du 4 au 6 août 2017.