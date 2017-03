Dave Chappelle remettra un prix à Juste pour rire au gala des prix Écrans

Toronto — La célébrité américaine de la comédie Dave Chappelle sera présentateur au gala de remise des prix Écrans canadiens qui aura lieu plus tard ce mois-ci. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a indiqué que M. Chappelle présenterait le prix Icône, qui sera décerné à Juste pour rire. Le prix vise à souligner des réalisations importantes dans le secteur du cinéma et de la télévision canadienne. Le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, ainsi que le directeur de l’exploitation, Bruce Hills, devraient être présents pour aller cueillir le prix au cours du gala. Fondé en 1983 à Montréal, Juste pour rire a vu défiler une pléthore de comédiens de renom, tant francophones qu’anglophones. Dave Chappelle, dont un trio de spectacles doit être prochainement rendu disponible sur la plateforme Netflix, a pour sa part foulé les planches du festival Juste pour rire en 1992. Le gala des prix Écrans canadiens aura lieu le 12 mars au Sony Centre for the Performing Arts, à Toronto, et sera diffusé sur les ondes du réseau CBC.