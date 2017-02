Sunrise Records veut s’établir dans des succursales vacantes de HMV

La chaîne ontarienne de disquaires Sunrise Records annonce qu’elle s’établira dans 70 succursales laissées vacantes par HMV Canada.

L’entreprise dit avoir négocié de nouveaux baux avec les centres commerciaux dans tout le pays. Une entente est intervenue notamment aux Promenades Saint-Bruno, en Montérégie.

La fermeture de HMV procure une belle occasion pour Sunrise Records d’accroître ses activités au pays. Les succursales ouvriront après la vente de liquidation de HMV, ce printemps.

Selon le président de l’entreprise, Doug Putman, la disparition de HMV souligne la nécessité d’avoir une chaîne de disquaires à l’échelle du pays.

L’homme d’affaires de 32 ans prend un risque certain en se lançant dans cette aventure puisque de plus en plus de mélomanes choisissent d’écouter de la musique en ligne.

La vente des disques compacts a dégringolé de 19 % à 12,3 millions d’unités en 2016, selon les données de Nielsen. Par ailleurs, dopés par Apple Music et Spotify, les services de diffusion de musique en ligne ont cru de façon exponentielle, connaissant une croissance de 203 pour cent pour atteindre 22 milliards d’écoutes.

M. Putman ne croit pas que les signaux numériques entraîneront nécessairement la fin des formats physiques.

« Plusieurs jeunes consommateurs aiment encore posséder quelque chose de réel », a-t-il souligné.

Il avait acheté la chaîne en octobre 2014 en plein essor du secteur de l’écoute musicale en ligne. L’ancien propriétaire de Sunrise, Malcolm Perlman, avait fermé de nombreuses succursales dans la région de Toronto, déplorant devoir payer des loyers trop importants.

À l’arrivée de M. Putman, l’entreprise ne comptait plus que cinq succursales. Depuis, leur nombre a doublé. Sunrise a entre autres ouvert des magasins à Ottawa et à North Bay.

Toutes ces succursales sont rentables, affirme-t-il.

L’entreprise invitera les 1340 anciens employés de HMV à postuler pour les 700 emplois qu’elle compte offrir.

Sunrise dit n’avoir pu conclure des ententes pour environ 30 % des succursales de HMV.