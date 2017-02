Oscar 2017: entre musique et politique

Pas de doute que la 89e cérémonie des Oscar passera à l’histoire. Le quiproquo final ayant vu La La Land désigné Meilleur film, à tort, avant que Moonlight soit déclaré vainqueur, fera certainement jaser. Cela dit, c’est indiscutablement la politique qui aura été le sujet prévalent. Jamais les Oscar n’auront été aussi « engagés ».





Ainsi, la célébrité dont il a été le plus question n’était pas dans la salle, mais bien à la Maison-Blanche. Il s’agit évidemment du président Trump, en guerre ouverte avec les « médias menteurs » de même qu’avec les « socialistes d’Hollywood ». Ces derniers, en l’occurrence, le lui ont bien rendu tout au long d’une cérémonie qu’on regardait du Québec avec un oeil chauvin, espérant les plus hauts honneurs pour Denis Villeneuve et Arrival. Sylvain Bellemare l’a emporté pour son montage sonore virtuose, mais quant au reste, La La Land et Moonlight ont dominé.

En gagnant l’Oscar de la Meilleure réalisation, Damien Chazelle, 32 ans, est devenu le plus jeune cinéaste à s’illustrer de la sorte. La La Land a en outre raflé les Oscar pour la Meilleure actrice (Emma Stone), de la Meilleure conception visuelle, de la Meilleure direction photo, de la Meilleure musique, et de la Meilleure chanson, portant sa récolte à six statuettes sur un total de quatorze nominations.

En recevant l’Oscar du Meilleur scénario adapté pour Moonlight, le coauteur Alvin McCraney a dédié le prix à « tous les enfants noir ou brun, gais ou conformes à aucun genre ». Avec les Oscar du Meilleur acteur de soutien (Mahershala Ali) et surtout du Meilleur film, Moonlight est l’autre grand vainqueur de la soirée.

Pas en reste, Manchester By the Sea repart avec deux Oscar de choix : Meilleur acteur (Casey Affleck) et Meilleur scénario original.

Mieux vaut en rire

La charge politique était déjà manifeste sur le tapis rouge alors que plusieurs invités ont choisi d’épingler à leurs tenues griffées un ruban bleu arborant le sigle ACLU (Union des libertés civiles américaines), soutenant ainsi « les droits et libertés civiles garantis à tous par la Constitution des États-Unis », dixit l’ACLU.

Le ton a été donné dès le début de la soirée par Jimmy Kimmel, qui n’a pas lésiné dans son monologue d’ouverture, le plus jouissif de mémoire récente. Notant que la cérémonie était retransmise dans 225 pays « qui maintenant nous détestent », il a entre autre rendu hommage à Meryl Streep, nommée pour une 20e fois, en reprenant, de manière ironique, les termes peu flatteurs que Donald Trump à tenu envers la vedette du Choix de Sophie, surévaluée selon lui.

Kimmel, qui a ponctué la plupart de ses interventions de pointes visant le président américain, a très bien fait dans une fonction qu’il n’avait encore jamais occupé, le cafouillage final n’étant évidemment pas de sa faute.

Dénonciations soutenues

Lauréat in abstentia du meilleur film en langue étrangère pour Le Client, le cinéaste iranien Asghar Farhadi, qui n’a pu entrer aux États-Unis à cause de nouvelles mesures controversées de Trump, a fait parvenir un vibrant discours dénonçant ce qu’il a appelé une séparation entre « le nous » et « l’ennemi » propre à engendrer la peur, laquelle sert en retour de prétexte à déclencher des guerres en des contrées déjà éprouvées.

« Le cinéma favorise l’empathie entre « nous » et « l’autre »», a-t-il plaidé.

Peu après, le comédien Gael Garcia Bernal a profité d’une présentation pour affirmer : « En tant que Mexicain, en tant que Latino-Américain, en tant que travailleur migrant, en tant qu’être humain, je suis contre toute forme de murs qui voudraient nous séparer ».

Dans les semaines qui ont précédé la cérémonie, Donald Trump s’est fait un point d’honneur de faire savoir au monde qu’il ne la regarderait pas, rompant du coup avec une tradition personnelle. Sachant qu’on allait sans doute parler de lui toute la soirée, le 45e président des États-Unis a-t-il tenu parole ? On ne le saura probablement jamais, quoique les nombreux observateurs qui lui trouvent un trouble de la personnalité narcissique ont certainement leur petite idée.

Un début…

Une fois n’étant pas coutume, cette diversion politique n’a sans doute pas déplu aux tenants des Oscar, aux prises avec un problème de diversité certes moins manifeste cette année, mais qui, sur le fond, est loin d’être réglé.

Lancé en 2015 devant l’absence complète d’interprètes noirs dans les quatre catégories de jeu, le mot-clic #OscarSoWhite a servi de bougie d’allumage à un vaste mouvement de protestation qui s’est répété en 2016 lorsque, au grand dam de la présidente de l’Académie Cheryl Boone Isaacs, troisième femme et première noire à occuper cette fonction, la situation s’est répétée.

Si un nombre record d’interprètes non blancs était en nomination en 2017, il n’en reste pas moins que la réforme que madame Boone Isaacs tente d’instituer rencontre énormément de résistance au sein d’une organisation qui, en 2016, demeurait composée à 91 % de blancs et à 76 % d’hommes. À cet égard, l’Alliance des réalisatrices a souvent relevé que l’Académie est à l’image de l’industrie : mâle et blanche.

C’est dire que ces questions, ô combien légitimes, n’ont pas fini de revenir hanter les Oscar. N’en déplaise au président Trump.