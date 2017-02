Viola Léger se remet d’un AVC

Photo: François Laplante Delagrave

Viola Léger, la comédienne acadienne internationalement reconnue pour son interprétation de La Sagouine d’Antonine Maillet, quitte la vie publique en raison de problèmes de santé. Âgée de 86 ans, l’ex-sénatrice a été victime à la fin janvier d’un AVC qui a affecté « une partie de sa mémoire et de sa vue », rapporte le quotidien L’Acadie Nouvelle. Elle demeure hospitalisée. Ambassadrice de la culture acadienne à l’échelle mondiale, elle aura joué plus de 3000 fois le personnage de La Sagouine, une Acadienne de la classe ouvrière, ainsi que dans des pièces de Federico García Lorca, Michel Tremblay et Tennessee Williams notamment.