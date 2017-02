Parité à la SODEC d’ici 2020

Après Téléfilm, c’était au tour de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) de dévoiler lundi son plan d’action pour atteindre la parité des genres d’ici 2020. « Même si les femmes québécoises sont diplômées dans la même mesure que les hommes des différentes écoles de cinéma et de télévision, elles n’arrivent pourtant pas à dépasser une représentation de plus de 20 % dans les postes de création », a expliqué la présidente et chef de la direction, Monique Simard. La SODEC entend atteindre cet objectif en misant notamment sur la sensibilisation et des changements aux programmes d’aide.