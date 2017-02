Les écrits de James Baldwin mis en images

Ils ont été successivement assassinés avant l’âge de 40 ans, dans la longue marche pour la défense des droits des Noirs américains, qui se poursuit encore aujourd’hui. Malcolm X, Medgar Evers et Martin Luther King ont aussi tous trois été amis de l’écrivain noir américain James Baldwin. Baldwin voulait écrire leur histoire dans un livre intitulé Remember this House. Mais il s’est arrêté à la 30e page, avant de mourir en 1987.

Le cinéaste Raoul Peck s’est inspiré de ce projet pour réaliser I Am Not your Negro, essai documentaire qui prend l’affiche au Québec ce vendredi (en avant-première jeudi au Cinéma du Parc dans le cadre des RIDM+) en même temps qu’il est en nomination pour la soirée des Oscar ce dimanche dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire.

Ce sont les mots mêmes de James Baldwin, ceux de son projet de livre, mais aussi de ses lettres et conférences, qui servent de scénario au film, et qui sont lus par le comédien à la voix rauque Samuel L. Jackson. Dans ses mots inspirés et sans concession, James Baldwin raconte sa propre histoire, mais met également en scène ses trois amis qui ont milité, chacun à leur façon dans les années 1960, pour faire avancer la cause, une cause dont Baldwin lui-même a été porte-parole.

James Baldwin propose une lecture du monde et de la fabrication du rêve hollywoodien. Il nous a montré que le film d’Hollywood n’est pas innocent, qu’il transporte une idéologie qui transpose une certaine image des Noirs et des femmes. Le réalisateur Raoul Peck

L’image de l’homme noir

Ici, la prose lumineuse de Baldwin est entrecoupée d’archives et d’extraits d’entrevues, notamment avec Malcolm X et Martin Luther King, qui y présentent respectivement leurs points de vue sur les méthodes, violentes ou non violentes, à utiliser pour organiser la résistance.

À travers le regard de Baldwin, on suit aussi l’écrivaine noire Lorraine Hansberry, qui demande, en vain, à Robert F. Kennedy d’accompagner une petite fille noire à son premier jour d’école, pour soutenir l’intégration des Noirs dans les écoles blanches.

James Baldwin était cinéphile et critique de cinéma. Et Raoul Peck utilise brillamment de nombreux films d’archives pour illustrer son propos, et pour démontrer comment l’Amérique blanche propose un rêve qui ne coïncide pas avec sa réalité.

Enfant, Baldwin regardait des westerns de Gary Cooper en s’identifiant aux héros blancs. C’est lorsqu’il a compris qu’il n’était pas blanc, mais noir, qu’il a aussi compris que l’Indien du western, c’était lui. Toujours en analysant les films qui ont marqué son enfance, Baldwin ajoute qu’alors que l’Amérique est obsédée par le mythe du sexe de l’homme noir plus grand que nature, elle s’entête à présenter à l’écran des hommes noirs comiques et émasculés.

Baldwin, dit Peck en entrevue, « propose une lecture du monde et de la fabrication du rêve hollywoodien. Il nous a montré que le film d’Hollywood n’est pas innocent, qu’il transporte une idéologie qui transpose une certaine image des Noirs et des femmes ».

Ces textes, poursuit Peck, ont gardé toute leur fraîcheur aujourd’hui et pourraient venir d’être écrits.

Dans le film, on entend Robert R. Kennedy dire que, 40 ans plus tard, les États-Unis pourraient avoir un président noir. On voit Baldwin répondre qu’il ne voit pas pourquoi les États-Unis devaient attendre 40 ans pour avoir un président noir. Selon Peck, Baldwin aurait ajouté que la question n’est pas tant d’avoir un président noir, mais de quel pays cet homme sera le président.

Raoul Peck a eu accès au manuscrit de Remember this House par la soeur de James Baldwin, Gloria.