«L’arrivée» récompensé par la Guilde des scénaristes américains

New York — Le scénariste Eric Heisserer a remporté le prix de la meilleure adaptation cinématographique pour le film Arrival (L’arrivée), de Denis Villeneuve, lors de la cérémonie des prix de la Guilde des scénaristes américains qui se déroulait dimanche soir à New York et Los Angeles. Le titre du meilleur scénario original a été décerné à l’auteur Barry Jenkins pour le long métrage Moonlight (Moonlight: L’histoire d’une vie). Eric Schlosser a également mis la main sur le prix du meilleur scénario documentaire pour Command and Control. Il partage le prix avec les auteurs Robert Kenner, Brian Pearle et Kim Roberts. La série The Americans (Les Américains) est repartie auréolée du titre de la meilleure série dramatique, et le prix de la meilleure série humoristique a été décerné à Atlanta.