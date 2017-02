La littérature à la rescousse du réel

Juste avant Noël, Le Devoir avait publié un long dossier sur les dystopies (ou contre-utopies, récits catastrophes de nos futurs déshumanisés). Un enseignant du secondaire avouait avoir retiré de sa liste de lectures obligatoires le roman d’anticipation 1984 de George Orwell, écrit en 1949. Surveillés par des caméras de surveillance, leur vie ouverte sur Facebook, ses étudiants se disaient indifférents à se retrouver sous l’oeil d’un quelconque Big Brother comme dans ce 1984. La fiction d’Orwell leur tombait des mains.

Ironie du sort : voici que le proscrit de la classe trône depuis la semaine dernière en tête des meilleures ventes sur Amazon. Même qu’en juin prochain, son adaptation atterrira sur Broadway. Par effet de contagion, des élèves québécois finiront peut-être par s’y plonger. C’est bien pour dire !

Un jour recalé, un mois plus tard en rupture de stock, 1984. Demain, brûlé peut-être à titre d’oeuvre dissidente, comme dans Fahrenheit 451, autre célèbre dystopie de Ray Bradbury, adaptée par Truffaut, où la littérature entière passe au lance-flammes, sous soupçon d’éveiller l’esprit.

Novlangue

Les « faits alternatifs » de Trump posés sur l’audience gonflée à son assermentation et autres élucubrations présentées en vérités d’Évangile, collés à la novlangue d’Orwell, ont donc rendu à 1984 sa glorieuse pertinence. « L’ignorance, c’est la force », affirme un des slogans d’Oceania, cadre du roman.

Dans la vraie vie, l’ampleur des cafouillages à la Maison-Blanche, la vaste toile des mensonges présidentiels semblent tellement surréalistes, que les seuls points de comparaison deviennent des livres (ou des films). La réalité ne dépasse plus la fiction, elle lui demande des clés pour se comprendre elle-même.

Donald Trump semble incapable d’assurer le service, pire qu’on pensait, pire qu’il devait se l’imaginer avant ébauche. À force de suivre sa courte et agitée présidence en feuilleton, l’impression d’une fiction créée au-dessus de la tête de l’homme orange par un auteur bilieux et insomniaque s’accentue.

Dans la foulée du regain de popularité de 1984, d’autres dystopies (le mot semble recouvrir une infection purulente) retrouvent la faveur publique, dont Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley et La servante écarlate de Margaret Atwood. De nouvelles variations se créent. Dans le film The Lobster de Yórgos Lánthimos (2015), les célibataires, grands parias, se voyaient métamorphosés en animaux.

De fait, en nos temps troublés, qui songerait à écrire une vraie utopie aux lendemains qui chantent ? Les rapports scientifiques et les productions catastrophes hollywoodiennes nous ont convaincus : ça va mal finir ! Les écrivains d’autrefois, privés de ces lumières, y gagnent un statut de visionnaires.

Du coup, leurs romans, dépoussiérés au fond des bibliothèques, redeviennent des phares dans la nuit, narguant la révolution informatique. Certains observateurs disent trouver dans les livres une valeur refuge, comme l’or, quand les fluctuations de la Bourse s’agitent le pompon. Et c’est reparti comme en quarante…

Exercice amusant que celui de relire ou de revoir à l’écran — génial Metropolis de Fritz Lang (1927) — des cauchemars d’anticipation d’hier, pour les comparer à nos dérives politiques dadaïstes. Écrits dans des contextes de montée du fascisme ou de guerre froide, c’est par l’esprit qu’ils nous parlent, les détails s’effacent.

Comme des papillons géants

Un point demeure : dans toute bonne dystopie, les dissidents reçoivent les pires châtiments. Qui éprouve des émotions et des sentiments, sort de sa cour, pense par lui-même, s’affiche en solitaire ou lit un livre est voué à la mort. Remarquez… notre société de divertissement, en joyeuse mêlée, n’est pas si loin du compte.

Le nouveau président des États-Unis est orwellien dans une époque orwellienne. Depuis le temps que des « faits alternatifs » circulent à pleins médias sociaux, repris par des journalistes dits sérieux, eux-mêmes surveillés en haut lieu, la machine s’est rodée.

Bientôt, dans cette étrange politique-fiction qui s’écrit sous nos yeux, les « faits alternatifs » seront toujours contestés par les journalistes, mais nul ne les écoutera plus ; leurs voix recouvertes en entier par la clameur des gazouillis présidentiels ou citoyens.

Le monde a les politiciens qu’il mérite, concluent tous ces ouvrages.

Ma dystopie préférée : Fahrenheit 451 ne se faisait guère d’illusions sur l’avenir des mots, elle qui y avait procédé au sacrifice des médias avant de brûler les livres de réflexion. « Je me souviens des journaux qui mouraient comme des papillons géants, écrivait Ray Bradbury en 1953. On n’en voulait plus. Et le gouvernement, voyant à quel point il était avantageux d’avoir des gens ne lisant que des histoires à base de lèvres passionnées et de coups de poing dans l’estomac, a bouclé la boucle avec vos cracheurs de feu. »

Morale de l’histoire : vive la littérature et ses prophètes !