Coup de pouce aux films autochtones

Après l’adoption de mesures destinées à favoriser la parité hommes-femmes dans le financement de la production cinématographique, Téléfilm Canada donnera un coup de pouce aux cinéastes autochtones. Dans cet esprit, l’aide à la production et à la mise en marché des longs métrages offerte aux créateurs des communautés autochtones augmentera à 4 millions de dollars par année, et ce, pour les cinq prochaines années. « La population autochtone du Canada est jeune et croît à un rythme accéléré […], avec l’appétit grandissant des auditoires pour du contenu de qualité sur différentes plateformes, il y a un intérêt croissant pour le contenu autochtone, au pays et à l’étranger », explique Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada, qui a opté pour approche collaborative avec la communauté autochtone pour mener à bien ce chantier.