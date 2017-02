Un tableau de Magritte pourrait obtenir une somme record aux enchères

Londres — L’un des plus grands tableaux du maître surréaliste René Magritte pourrait être vendu pour une somme record pour l’artiste lorsqu’il sera offert aux enchères à la fin du mois. La maison Christie’s a indiqué lundi que La corde sensible serait mis en vente à Londres, le 28 février, avec un prix estimé à 14 millions de livres (23 millions $CAN). L’oeuvre sera exposée dans une salle de Christie’s, à Londres, le 23 février. L’artiste belge a peint l’image d’un verre de champagne surmonté d’une couronne de nuages devant un paysage montagneux, en 1960, et l’a offert en cadeau à sa femme. Le couple l’a plus tard vendu, et le tableau fait partie d’une collection privée belge depuis 1990. D’une taille de 114 centimètres sur 146 centimètres, il s’agit de l’un des plus grands tableaux à l’huile de Magritte. Selon le spécialiste de l’art moderne et impressionniste chez Christie’s, Olivier Camu, il s’agit de la toile la plus saisissante de Magritte mise en vente par la maison depuis la vente de L’empire des lumières, en 2002, pour près de 12,7 millions $US, établissant un record pour l’artiste. Puis, en 2014, la maison Sotheby’s a vendu Le beau monde de Magritte pour 7,9 millions de livres, soit 12,9 millions $US à l’époque.