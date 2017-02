Prix des libraires: les finalistes sont…

L’instance de valorisation vient de se mettre en marche ! Autour d’elle de Sophie Bienvenu (Le Cheval d’août), Le poids de la neige (La Peuplade) de Christian Guay-Poliquin, Le Plongeur (Le Quartanier) de Stéphane Larue, Étincelle (Marchand de feuilles) de Michèle Plomer et Ukraine à fragmentation (La Peuplade) de Frédérick Lavoie viennent d’entrer dans la course pour décrocher le Prix des libraires cuvée 2017, catégorie Roman québécois. Les finalistes ont été dévoilés jeudi soir à Montréal par l’Association des libraires du Québec (ALQ). Le nom du gagnant doit être présenté le 8 mai. En poésie, Mèche de Sébastien B. Gagnon (L’Oie de Cravan), Animalumière, de Toino Dumas (Le lézard amoureux), Bec-de-lièvre d’Annie Lafleur (Le Quartanier) et Les volcans sentent la coconut de Jean-Christophe Réhel (Del Busso) partent aussi dans la course dans la catégorie Poésie.