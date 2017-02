Des créateurs et des dieux

À la première du Dialogue des carmélites de Francis Poulenc à l’Opéra de Montréal, d’après la pièce de Georges Bernanos, par-delà l’éblouissante mise en scène de Serge Denoncourt, je m’interrogeais. Que comprend le jeune public d’aujourd’hui du sacrifice de ces religieuses qui préfèrent être guillotinées durant la Révolution française plutôt que d’abjurer leur foi ? Il me semblait que l’essence de la foi tout court, celle de nos ancêtres au demeurant, comme de bien des croyants d’ici ou d’ailleurs, devenait peu à peu insaisissable à nos sociétés…

Les mêmes questions me taraudaient après l’attentat à la mosquée de Québec. Mêlé à l’horreur soulevée par ces crimes haineux, flottait ce vague sentiment de malaise devant les croyances d’autrui.

Nos rancoeurs collectives devant les dérives du clergé catholique auront sans doute éloigné quelques amateurs d’opéra du spectacle sublime de ces carmélites en crise. Dommage ! Mieux vaudrait, en matière religieuse, prendre du recul, respirer par le nez, comprendre sans partager du coup. Juste par un effort de conscience.

En pré-entrevue, le metteur en scène avait beaucoup insisté sur son propre athéisme. Dans sa jeune héroïne qui quitte un milieu aristocratique troublé pour revêtir la robe des carmélites, il voyait une illuminée suicidaire attirée par le vide, l’identifiant par la bande aux islamistes radicaux.

Cette comparaison s’impose désormais en matière de foi extrême. De quoi nous éloigner de nos propres héritages culturels parfois moins sanglants (pas toujours). De quoi aussi évacuer la question des convictions (religieuses, politiques, éthiques, qu’importe ?) vitales pour plusieurs d’entre nous, dont le reniement poserait effectivement problème. Après tout, des résistants français ont risqué leur vie pour défendre leurs convictions sous l’Occupation. L’humanité se nourrit parfois d’héroïsme dans un champ ou l’autre. Ça doit pouvoir se concevoir…

Dans sa critique du Dialogue des carmélites, lundi dernier, mon collègue Christophe Huss exprimait de très intéressants bémols. Il s’inclinait devant la beauté des tableaux visuels d’ombre et de lumière servis par Denoncourt, tout en affichant des réserves devant certains choix du metteur en scène.

Celui-ci a évacué, par exemple, l’interlude avant la scène finale, qui explique pourquoi une religieuse, après avoir poussé les autres au sacrifice ultime, allait survivre, et qui pose des questions de l’ordre de la foi, demeurées ici sans réponses. Et de conclure avec justesse que Denoncourt

« n’avait pas foi en la foi », ce dont d’ailleurs ce dernier ne se cachait guère.

Ironie du sort, par-delà son interlude en moins et sa temporalité flottante, en offrant au texte de Bernanos et à la musique de Poulenc un écrin de si haute tenue, le metteur en scène a ouvert les esprits croyants ou incroyants du public, fût-ce malgré lui, à des dimensions transcendantes.

Être athée

On reste fascinée de voir des artistes athées ou agnostiques se frotter à des oeuvres du répertoire religieux, parfois avec un doigté admirable, y injectant ou pas leurs propres anathèmes.

Veut, veut pas, les oeuvres religieuses sont souvent colorées par notre air du temps — comme les modes vestimentaires de jadis, revues et corrigées, font écho aux nôtres.

Nul n’est mieux parvenu à transmettre une foi absente en lui que le Français Xavier Beauvois à travers le film d’humanité et de grandeur Des hommes et des dieux (2011). Ses moines de Tibhirine décapités en Algérie en 1996, après leur refus de quitter leur monastère sous menaces terroristes, sont la version contemporaine de l’aventure également véridique des carmélites de Compiègne, guillotinées en 1794.

Dans les deux transpositions, l’action se nourrit des dialogues entre les membres de la communauté pour déterminer si, oui ou non, leur martyr est envisageable. Encore faut-il que le spectateur puisse envisager pareil dénouement. D’où le tour de force de Beauvois et de Poulenc, qui en rendent les enjeux sensibles.

Plus récemment, Martin Scorsese échoua à transposer dans son film Silence la foi et les doutes de ses jésuites du XVIIe siècle dans un Japon hostile, après s’être frotté au religieux de façon éblouissante dans La dernière tentation du Christ en 1988. Comme si ce qui se concevait encore au XXe siècle devenait malaisé à rendre, faute de codes collectifs sur lesquels s’appuyer.

Des liens sectionnés

Bernard Émond, anthropologue mécréant, est chez nous (avec Denys Arcand) l’un des rares cinéastes essayistes à aborder l’héritage du catholicisme. Son dernier ouvrage, Camarade, ferme ton poste, recueil de chroniques et de textes, revient sur ce leitmotiv : « On me pardonnera de rappeler les générations de Canadiens français, comme nous nous appelions alors, qui se sont succédé sur les bancs d’une église québécoise ; on me pardonnera de penser à leur foi, à leurs principes, à leur désir de durer, de transmettre ; on me pardonnera aussi de penser que l’Église a joué un rôle important dans notre continuité », écrit le cinéaste de La neuvaine.

Des liens sont sectionnés qui aideraient à décoder nos propres comportements, ceux de nos aïeux et ceux de plusieurs cultures étrangères. Du moins les cours d’éducation religieuse aident-ils à éclairer ces réalités sociales et historiques, sans prosélytisme, à des fins didactiques. Sinon, c’est le brouillard.

Ainsi, la série Les pays d’en haut, adaptée de l’oeuvre de Paul-Henri Grignon, malgré ses qualités formelles, s’est trop vidée de la foi profonde qui animait à l’époque de la colonisation du Nord les Québécois, surtout dans les campagnes.

Les auteurs semblent avoir trouvé impossible de traduire des réalités du temps, celle du sacrifice de Donalda pour le salut de son âme, par exemple, ou la pruderie des relations sexuelles, effet des consignes étroites du clergé. Ce que le spectateur gagne en confort en suivant ces péripéties, il le perd en compréhension d’un héritage transformé pour devenir digestible, quoique, dans sa vérité profonde, dûment trahi.