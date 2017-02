Un accusé dit avoir détruit des tableaux volés

31 janvier 2017Philippe Sotto - Associated Press

Un individu accusé d’avoir participé à l’un des plus audacieux vols d’oeuvres d’art de l’histoire a affirmé mardi avoir jeté aux ordures, dans un moment de panique, cinq tableaux irremplaçables qui n’ont jamais été retrouvés.

Les tableaux de Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Fernand Léger ont été volés en 2010 au Musée d’art moderne de Paris. Leur valeur est estimée à quelque 100 millions $US.

Yonathan Birn compte parmi les trois personnes dont le procès s’est ouvert mardi à Paris relativement à ce vol. Il a répété à trois reprises avoir commis « la pire erreur » de sa vie en jetant les tableaux. Ni le juge ni les autres accusés ne croient toutefois sa version, et les enquêteurs pensent plutôt que les oeuvres ont été vendues à l’extérieur de la France.

Les codéfendeurs ont tous déclaré que Birn est « trop intelligent » pour avoir commis une telle bourde.

Le principal suspect, Vjeran Tomic, que la presse française a surnommé « l’homme-araignée », compte 14 condamnations à son dossier, dont plusieurs pour vol. La police a trouvé chez lui des gants, des cordes, des harnais, des souliers d’escalade et des ventouses.

Tomic a raconté avoir pénétré dans le musée vers 3 h, le 20 mai 2010, en exploitant des failles du système de sécurité qui lui auraient notamment permis de retirer une vitre sans la briser. Il aurait ensuite circulé dans le musée en toute liberté après avoir coupé un cadenas.

Tomic était en mission pour voler un tableau de Fernand Léger, et possiblement un oeuvre de Modigliani, sur les ordres de l’antiquaire Jean-Michel Corvez, le troisième accusé dans cette affaire. Ce dernier s’est déjà reconnu coupable de recel.

Tomic a dit avoir décidé de profiter de l’occasion pour aussi emporter le Picasso, le Matisse et le Braque. Corvez a dit avoir été « estomaqué » par les cinq tableaux qui lui ont été présentés.

Corvez a acheté le Léger à Tomic pour 40 000 euros (environ 56 000 $CAN) et il a entreposé les autres toiles dans sa boutique pendant plusieurs mois. Il a ensuite vendu le Modigliani à Birn, une connaissance, pour 80 000 euros. L’homme de 40 ans, un expert en oeuvres d’art et un détaillant de montres de luxe, a accepté d’entreposer tous les tableaux à son tour.

Birn prétend toutefois avoir paniqué et détruit les toiles en mai 2011, quand l’enquête policière a commencé à s’intensifier.

Corvez et Birn pourraient écoper de peines de dix ans de prison. Tomic est passible d’une peine de 20 ans en raison de ses antécédents.