Les Trois accords lancent un nouveau festival

L’eussiez-vous cru ? Neuf ans après avoir lancé le Festival de la poutine, le groupe rock ludique Les Trois accords a annoncé mardi la création d’un nouvel événement, le Festival de la blague. Les joyeux drilles organiseront donc dans leur ville natale de Drummondville une grande bamboula de l’humour à travers deux soirées de spectacles d’humour en plein air « dans la tradition des comedy clubs ». Le Festival se déroulera les 4 et 5 août dans l’amphithéâtre Saint-François, et mettra à l’affiche des humoristes reconnus et d’autres de la relève. La programmation n’est pas encore connue.