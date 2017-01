Mary Tyler Moore a été enterrée lors d’une cérémonie privée au Connecticut

Fairfield — Mary Tyler Moore a été enterrée au cours d’une cérémonie privée dans un cimetière du Connecticut. Une cinquantaine de personnes ont assisté aux funérailles, dimanche. Selon la police, l’actrice Bernadette Peters faisait partie des membres de la famille et des amis qui ont assisté à la cérémonie. L’emplacement funéraire est orné d’une statue d’anges, entourée de plusieurs bouquets de fleurs, dont des orchidées blanches et des roses. L’actrice primée, surtout connue grâce à son rôle dans les émissions The Mary Tyler Moore Show et The Dick Van Dyke Show, est morte mercredi dernier. Elle était âgée de 80 ans et vivait à Greenwich, dans le Connecticut. Une poignée d’admirateurs s’était rassemblée devant l’entrée principale du cimetière avec des affiches sur lesquelles on pouvait lire : « Je t’aime », « Repose en paix » et « Mary Amour ! »