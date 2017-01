«I Don’t Feel at Home in This World Anymore» primé

Los Angeles — Le film américain I don’t Feel at Home in This World Anymore a remporté samedi soir le premier prix du prestigieux festival de Sundance. Le film a obtenu le Grand Prix du jury pour les films américains. Elijah Wood y incarne un fan de musique métal féru d’arts martiaux et voisin d’une aide-soignante (Melanie Lynskey) qui n’en peut plus de la méchanceté des gens et craque quand sa maison est cambriolée.