Deux Belges lauréats du prix du meilleur album BD

Angoulême — Le jury du festival de BD d’Angoulême a fait le pari de l’audace en remettant samedi son Fauve d’Or du meilleur album aux Belges Éric Lambé et Philippe de Pierpont pour leur album au style épuré sur la douleur du deuil. Coédité par Fremok et Actes Sud, Paysage après la bataille est un épais album de 400 pages, impressionnant autant par son thème (la perte et le deuil) que par la qualité graphique qu’il dégage.