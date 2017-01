La femme comme métaphore de l’humanité

« Encore des protestations de femmes », grommelaient certains devant la marée rose de colère et d’angoisse déferlant sur Washington (ou ailleurs) au lendemain de l’élection de Donald Trump. Mais les femmes, c’est tout le monde, même vous, leur répond-on. Reculer dans ce champ-là, c’est rogner l’ensemble du tissu démocratique.

Et si l’opposition hommes-femmes en matière de droits à conquérir était un piège, si avancer signifiait le faire ensemble en soulevant les plus vulnérables, sous peine de régresser de concert. Diviser pour régner est un vieux truc qui n’aura servi qu’aux puissants de ce monde en érection de murs.

Après tout, les principaux indices pour estimer l’évolution sociale d’un pays pointent vers la condition féminine et le sort réservé aux minorités. Et voir les États-Unis reculer sur des questions d’avortement, bannir du site officiel de la Maison-Blanche les mentions aux droits des femmes, des handicapés et des LGBT comme aux changements climatiques, en retirant de concert sa version en espagnol, fait trembler beaucoup de monde, les deux genres confondus.

Chacun constitue tôt ou tard le versant fragile d’un autre. Tous, femmes, Noirs, LGBT, handicapés et Latinos, à un moment donné, tous les émigrés aussi, et les Mexicains, un coup parti. ! Viva la diferencia !

Le regard de Leila

Faute d’avoir arboré le bonnet rose aux grandes marches, je me suis ressourcée chez des artistes porteurs d’antennes, l’une de courage, l’autre d’inquiétude. Parfois, le sort donne raison aux pires appréhensions plus vite que prévu.

Ainsi la Franco-Marocaine Leila Alaoui, morte à 33 ans, dont les photos sont exposées au Musée des beaux-arts de Montréal. Vous savez, cette photographe et vidéaste victime des attentats d’al-Qaïda, en janvier 2016, à Tombouctou, avec 29 autres personnes, dont six Québécois. Elle était en reportage au Burkina Faso pour y documenter le sort des femmes à la demande d’Amnistie internationale. Fauchée il y a un an tout juste.

Je l’avais rencontrée à Marrakech : une fille allumée, superbe, vibrante, engagée, plus vivante que bien d’autres. Du coup, sa mort paraissait particulièrement inimaginable, quasi incongrue. Je me rappelais aussi sa grande exposition en 2015 à la Maison européenne de la photographie à Paris, sur de magnifiques visages du Maroc.

Leila Alaoui, née à Paris, ayant fait ses études à New York, domiciliée entre Beyrouth, Marrakech et Paris, témoignait de l’identité et de l’immigration avec une acuité au service de la beauté. Elle apportait une dignité aux déshérités de ce monde, captant leur individualité, leurs pensées, leurs rêves, leur élégance, sans l’ombre d’une condescendance, en charge éditoriale. Ce sont des êtres humains, voilà !

Au MBAM, son expo No Pasera (tiré du slogan No Paseran des partisans espagnols durant la guerre civile) n’est pas énorme : 24 clichés commandés en 2008 par l’Union européenne. Avec une maîtrise technique exceptionnelle, elle montre des enfants face à la mer, parfois sur un rocher, ou à travers un mur à moitié détruit, au milieu des ruines. Ils contemplent le large et ils pensent. Plusieurs portent des t-shirts à la gloire des terres promises : New York, España, France ; ni chez eux, ni là-bas.

En s’arrêtant ensuite au magnifique Pavillon pour la paix du MBAM, une toile de Benjamin Constant, Le soir sur les terrasses (1879), déjà présentée à l’expo des Orientalistes, offre à voir, sur un cadrage analogue à ceux de la photographe, une femme devant la mer à Tanger.

Sauf que Leila Alaoui capte l’envers du mirage exotique, loin des poses alanguies des odalisques. Près d’un siècle et demi après Benjamin Constant, sa modernité renverse l’ordre des fantasmes.

La photographe n’est plus parmi nous. Sur les cimaises, on la regarde regarder ceux qui regardent la mer, en une mise en abîme sans réponses à la clé.

Jeunes-Filles, parfois mûres et poilues

Des réponses préfabriquées aux maux du monde, il n’en existe guère. Et des jeunes filles, fort peu non plus. Du moins représentent-elles aujourd’hui dans l’inconscient collectif un concept qui dépasse leur condition, leur sexe et leur âge, pour embrasser un modèle de beauté et d’insouciance vanté par des publicités à l’adresse de tout un chacun.

Telle est la proposition d’Olivier Choinière à l’Espace Go dans sa pièce Manifeste de la Jeune-Fille, qui capture le spectateur dans les replis de sa mauvaise foi afin de lui secouer les puces.

Le dramaturge a d’autant mieux saisi la nécessité du décloisonnement des genres pour accrocher des fragments de vérité qu’il fait appel à sept acteurs d’âges et de sexes différents, dont Monique Miller et Gilles Renaud, pour jouer les demoiselles, sur portes coulissantes en variations de décors.

Après une amorce plus convenue, ce n’est bientôt plus de jeunes filles qu’il est question. La pièce, qui pourrait se resserrer, s’attaque de façon jubilatoire à tous les poncifs déferlant à pleins médias sociaux, dans les pubs, les journaux, les conversations du jour. D’où viennent ces lieux communs souvent douteux, servis comme argent comptant ? Avant tout, d’un monde virtuel nourri de psycho pop, qui dicte des régimes de vie, des recettes pour l’avènement d’un mieux-être, semant l’espoir de conjurer les menaces qui planent sur nos modes de vie. Mangez ceci ! Faites pousser cela ! Ruez dans les brancards ou assoupissez-vous !

Le public a beau rigoler, son rire devient bientôt jaune. Car on les a souvent proférées nous-mêmes, ces phrases en tête à queue. À force de chercher des issues aux fins du monde déjà ressenties, on participe au bal de l’impuissance auquel Choinière nous convie.

Sortant de l’Espace Go, on sait qu’on continuera malgré tout à se débattre, même sans portes de sortie. Car vivre, c’est se croire libre et protester jusqu’à la mort, moi, eux, elles et lui : toutes cloisons tombées, toutes jeunes filles unies. Cela, cette pièce ébranlante vous le lance aussi.