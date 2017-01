Phil le conquérant

Après l’un de ses numéros présentés à l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2013, l’auteur Daniel Thibault (Mirador, Ruptures) avait simplement suggéré à Phil Roy de respirer. Il est vrai que le diplômé de l’École nationale de l’humour en 2011 ne laissait pas de répit aux spectateurs en les mitraillant de gags désopilants avec l’ardeur d’un ado survolté.

Quatre ans plus tard, on ne sait toujours pas à quoi carbure le charismatique humoriste, mais ce n’est certainement pas à la camomille ! Toutefois, s’il a appris à respirer depuis, il n’a pas pour autant laissé son énergie débordante dans sa loge. Remis de sa chute du canapé mécanique (laquelle aurait pu lui coûter l’usage de ses jambes) lors de son passage à Votre beau programme, c’est dans une forme splendide qu’est apparu Phil Roy lors de la première très courue de son premier spectacle solo, Monsieur, sur les planches de l’Olympia.

D’entrée de jeu, l’adulescent de 28 ans a pris le contrôle de la salle, bien chauffée grâce aux bons soins du nouveau venu Guillaume Pineault en première partie (il faut dire que les « blagues de pets », ça fonctionne à tout coup). À voir bouger Roy sur scène, où il n’hésite pas à se moquer de son physique de « gros monsieur avec des seins », il n’y a pas de doute que le jeune rouquin sait mettre le public dans sa petite poche. Développant instantanément une complicité palpable avec les spectateurs, il n’hésitera pas à tirer la pipe de quelques-unes d’entre eux.

Toutes générations confondues

Qu’ils appartiennent ou non au public d’ALT qu’il anime sur Vrak, les spectateurs sont conquis rapidement par le bonheur contagieux qui anime celui qui s’égosille parfois à la manière d’un François Bellefeuille et dont le débit rappelle celui d’un Louis-José Houde. Il y a fort à parier que certaines expressions (« chier sec » ?) ou références culturelles échappent aux 40 ans et plus. Et Phil Roy s’en amusera plus d’une fois ! Toutefois, ceux-ci ne se sentiront pas largués trop longtemps puisque les thèmes abordés par l’humoriste, qui s’est fait connaître grâce à SNL et au Nouveau show, rejoignent toutes les générations.

Alors qu’il salue la créativité de sa mère et l’autorité de son père, Roy livre dans un irrésistible mélange d’humour bon enfant, de remarques trash et d’un sens du détail qui tue les souvenirs de sa jeunesse pas si lointaine. Passant avec aisance d’un numéro à l’autre, l’humoriste de Laval se moque sans méchanceté des parents, des bourgeois, des couples, des régions et, surtout, de lui-même.

Prétendant avoir déçu ses parents dès l’échographie, Phil Roy a pour principaux sujets ses propres défauts, travers, limites et paradoxes. Et c’est sans doute ce sens aigu de l’autodérision et cette joyeuse impudeur qui le rendent si profondément humain et sympathique aux yeux des spectateurs qui se reconnaîtront en lui. Sans temps mort, le spectacle s’essouffle tout de même quelque peu à la fin, lorsque Roy empoigne sa guitare, nous servant alors son ver d’oreille Tourtière d’amour dans un numéro qui gagnerait à être resserré. Heureusement, le tout s’achève par une tonitruante affirmation de soi qui laisse le public mort de rire. S’il est demeuré longtemps adolescent, Phil Roy entre fièrement dans l’âge adulte : désormais, il faudra l’appeler monsieur, biiiitches !