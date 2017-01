C’est la fin pour Raffin aux Galeries Rive Nord

Librairie Raffin a perdu un second bras de fer judiciaire dans le conflit qui l’oppose aux Galeries Rive Nord, à Cominar et à Renaud-Bray. Conséquence : elle devra quitter ses locaux le 31 janvier. Le 20 janvier dernier, la Cour supérieure a en effet rejeté ses dernières demandes d’injonction provisoire, expliquant que le critère d’urgence qu’elle invoquait n’était pas satisfait. Elle ajoute, en outre, que la possibilité qu’un préjudice irréparable puisse lui être causé par l’arrivée de Renaud-Bray dans les locaux qu’elle occupe présentement n’a pas été démontrée. Le jugement lui réserve toutefois ses autres recours. Par voie de communiqué, Librairie Raffin a dit vouloir s’en prévaloir « pour continuer ses procédures judiciaires contre Cominar et Renaud-Bray afin de faire valoir ses droits ».